Η έντονη χιονόπτωση του Σαββατοκύριακου είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα Αμβούργο-Λεβερκούζεν που ήταν προγραμματισμένος για απόψε (13/1, 21:30).

Η μεγάλη ποσότητα χιονιού είχε αποτέλεσμα να προκύψει θέμα ασφαλείας με τη στατικότητα της οροφής, όπως εξήγησε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFL) σε ανακοίνωσή της.

«Οι στατικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την οροφή του σταδίου εμποδίζουν τη διεξαγωγή του αγώνα της Bundesliga μεταξύ Αμβούργου και Μπάγερ Λεβερκούζεν», αναφέρει η DFL που διευκρίνισε ότι η νέα ημερομηνία του αγώνα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Μετά την καταιγίδα Έλι, η οποία πέρασε από τη βόρεια και βορειοανατολική Γερμανία από την Παρασκευή, και τις έντονες χιονοπτώσεις, οι αγώνες Ζανκτ Πάουλι-Λειψίας και Βέρντερ Βρέμης-Χόφενχαϊμ δεν διεξήχθησαν το Σάββατο και αναβλήθηκαν για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Για τη Λεβερκούζεν αναζητείται «κενή» ημερομηνία, αφού την προσεχή Τρίτη (20/1), αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και μία εβδομάδα μετά (28/1), υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ, στις τελευταίες αγωνιστικές του Champions League.