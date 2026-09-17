Η έντονη βροχόπτωση που πλήττει αυτή τη στιγμή την Ισπανία, ανάγκασε τη La Liga να αναβάλει το παιχνίδι ανάμεσα στη Λεβάντε και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, λόγω των σημαντικών ζημιών που έχει προκαλέσει στο «Ciutat de València».

Χαοτική είναι τις τελευταίες ώρες η κατάσταση στην Ανδαλουσία, καθώς το γήπεδο της Λεβάντε έχει υποστεί τεράστιες υλικές ζημιές, εξαιτίας της υπερβολικής βροχόπτωσης, που ανάγκασε τη La Liga να αναβάλει την αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

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