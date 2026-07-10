Η Μπέρνλι ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νίκι Χάγεν στη θέση του προπονητή, με τον 45χρονο Βέλγο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον σύλλογο της Championship.

Ο Χάγεν διαδέχεται τον Σκοτ Πάρκερ, ο οποίος αποχώρησε κοινή συναινέσει τον Απρίλιο, αφού επιβεβαιώθηκε ο υποβιβασμός της Μπέρνλι από την Premier League.

«Είμαι χαρούμενος που εντάσσομαι σε έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία και φιλάθλους που νοιάζονται πραγματικά γι’ αυτόν. Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν ακόμη πολλά για μένα, και αυτό είναι απολύτως δίκαιο. Είναι δική μου ευθύνη να το αλλάξω», δήλωσε ο Χάγεν.

Είχε αναλάβει υπηρεσιακός προπονητής της Κλαμπ Μπριζ τον Μάρτιο του 2024 και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου της βελγικής Pro League για τη σεζόν 2023-24, ενώ την επόμενη χρονιά την οδήγησε μέχρι τη φάση των «16» του Champions League.

Κατέκτησε επίσης το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Βελγίου, ενώ αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς στο Βέλγιο για το 2024.