Ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι ο νέος προπονητής της Φούλαμ. Ο Ισπανός κόουτς αποχώρησε στο τέλος της σεζόν από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία είχε αναλάβει τον Ιανουάριο στη θέση του Τσάβι Αλόνσο και υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα του Λονδίνου.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα η συμφωνία με τη Φούλαμ, τον πιο παλιό σύλλογο του Λονδίνου. Νιώθω την ευθύνη και ευχαριστώ την διοίκηση» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο 43χρονος τεχνικός.

Η Φούλαμ είχε στον πάγκο τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θα είναι οριστικά ο αντικαταστάτης του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα. Η ομάδα του Λονδίνου αρχικά κινήθηκε για τον Άρνε Σλοτ, ο οποίος πρόσφατα απολύθηκε από τη Λίβερπουλ και τελικά συμφώνησε με τον Αλβαρο Αρμπελόα.