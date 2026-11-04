Η διοίκηση της Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα των «σφυριών» στην Championship και μία ημέρα μετά την πρόσληψη του Σκοτ Πάρκερ.

Το τελευταίο παιχνίδι του 52χρονου Πορτογάλου τεχνικού ήταν η εντός έδρας ήττα με 3-1 από τη Γουέστ Μπρομ το περασμένο Σάββατο, αποτέλεσμα που έφερε τη Γουέστ Χαμ στην όγδοη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Λονδίνου, στην οποία αγωνίζεται ο Ντίνος Μαυροπάνος, έχει στόχο την επιστροφή της στην Premier League, αλλά η μέχρι τώρα πορεία της δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διοίκησης, καθώς σε 13 αγωνιστικές έχει έξι νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες, παραμένοντας έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μίντλεσμπρο και τέσσερις από τη δεύτερη Σουόνσι. Ο Σάντο ανέλαβε τη Γουέστ Χαμ τον Σεπτέμβριο του 2025, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο και αντικαθιστώντας τον Γκρέιαμ Πότερ.

Η διοίκηση ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Πάρκερ με συμβόλαιο μέχρι τη λήξη της σεζόν, το οποίο θ’ ανανεωθεί αυτόματα για δύο επιπλέον χρόνια αν καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα ξανά στην Premier League. Ο 46χρονος Άγγλος τεχνικός είναι χωρίς δουλειά από τον περασμένο Απρίλιο, όταν και απολύθηκε από την Μπέρνλι, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει σε Φούλαμ, Μπόρνμουθ και Κλαμπ Μπριζ.