Νέος προπονητής της Λανς είναι ο Ντίνο Τοπμέλερ. Ο Γερμανός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, μετά την αποχώρηση του Πιερ Σαζ που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κρίσταλ Πάλας. Ο Τοπμέλερ θα αναλάβει τον Σύλλογο μετά από μια επιτυχημένη θητεία στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, την οποία καθοδηγούσε από το 2023.

Ο Σαζ είχε οδηγήσει τη Λανς στην κατάκτηση του Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία της, και την οδήγησε στην πρόκριση στο Champions League για τέταρτη φορά.

Η Λανς ολοκλήρωσε τη διαδρομή της την περασμένη σεζόν στη δεύτερη θέση, έξι βαθμούς πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Το στυλ παιχνιδιού μου είναι να βρω τη σωστή ισορροπία μεταξύ της τεχνικής ποιότητας και της έντασης, και νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει πολύ καλά με την ομάδα μας», δήλωσε ο Τοπμέλερ και συνέχισε:

«Λατρεύω το έντονο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι η Λανς πέρυσι ήταν ήδη η πιο έντονη ομάδα στο Πρωτάθλημα. Μου αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, ήμουν ήδη έτσι ως παίκτης. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διάθεση να δώσω τα πάντα για αυτή τη φανέλα».