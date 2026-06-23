Ο Μάρτιν Ντεμικέλις δεν μπόρεσε να διατηρήσει τη Μαγιόρκα στη La Liga, αλλά βρήκε νέα καλύτερη δουλειά!

Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λειψίας, καθώς η γερμανική ομάδα έλυσε τη συνεργασία της με τον Όλε Βέρνερ, μολονότι οδήγησε τους «ταύρους» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο Champions League.

Ο Ντεμικέλις, εκτός της Μαγιόρκα, είχε δουλέψει στον πάγκο της Μοντερέι και της Ρίβερ Πλέιτ, αλλά και στις ακαδημίες της Μπάγερν Μονάχου.

Ο 45χρονος Αργεντινός τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.