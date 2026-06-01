O 36χρονος Ντάβιντε Αντσελότι, γιος του πέντε φορές νικητή του Champions League, Κάρλο Αντσελότι και προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας, ανακοινώθηκε ως ο νέος προπονητής της Λιλ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.

Ο Ντάβιντε Αντσελότι που θα διαδεχθεί τον Μπρούνο Ζενεσιό, ήταν πρώτος βοηθός του πατέρα του στην Μπάγερν Μονάχου (2016-2017) και τον ακολούθησε στη Νάπολι (2018-2019), την Έβερτον (2019-2021), τη Ρεάλ Μαδρίτης (2021-2025) και την Εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

Η πρώτη του εμπειρία ως πρώτος προπονητής στην Μποταφόγκο διήρκεσε μόνο πέντε μήνες (15 νίκες, 10 ισοπαλίες, 8 ήττες) πριν ο Τζον Τέκτορ αποχωρήσει τον Δεκέμβριο.

Έχει ήδη εμπειρία στη Ligue 1, έχοντας εργαστεί ως προπονητής φυσικής κατάστασης στην Παρί Σεν Ζερμέν κατά τη διάρκεια της θητείας του πατέρα του εκεί (2011-2013).

«Ο Ντάβιντε είναι ένας πραγματικός επαγγελματίας, που διαθέτει όλες τις ιδιότητες και τις δεξιότητες ενός σύγχρονου προπονητή. Τον γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια και παρακολουθώ στενά την πρόοδό του στο υψηλότερο επίπεδο, χάρη στο τεράστιο ταλέντο του Κάρλο Αντσελότι», σχολίασε ο Πρόεδρος της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ.

«Το όραμά του για το ποδόσφαιρο και η προσέγγισή του στην προπονητική είναι τόσο αυστηρά όσο και πολύ σύγχρονα. Εντυπωσιαστήκαμε πολύ από την ενέργεια και την αποφασιστικότητά του. Από την ωριμότητα και την εμπειρία του. Και είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι έτοιμος και διαθέτει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να υποστηρίξει και να αναπτύξει το αθλητικό έργο της Λλ, χάρη στις τεχνικές του ικανότητες και την εμπειρία του, καθώς και στις ανθρώπινες αξίες που ενσαρκώνει», πρόσθεσε.