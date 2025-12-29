Ο Κλοντ Πιέλ είναι ο νέος προπονητής της Νις. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Κυανής Ακτής, θα είναι ο αντικαταστάτης του Φρανκ Ες, ο οποίος αποχώρησε «με αμοιβαία συμφωνία».

«Η Νις αποφάσισε να εμπιστευτεί τη διοίκηση της πρώτης ομάδας στον Κλοντ Πιέλ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ένας έμπειρος προπονητής και στενά εξοικειωμένος με τον σύλλογο, ο Κλοντ Πιέλ, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της Νις μετά την προηγούμενη θητεία του μεταξύ 2012 και 2016, ξεκινά σήμερα την κύρια αποστολή του, τη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας», ανέφερε η Νις σε ανακοίνωσή της.

Ο Κλοντ Πιέλ θα έχει ως βοηθούς τους Ζυλιέν Σαμπλέ, Σεντρίκ Βαρό και Στεφάν Κασσάρ ως προπονητή τερματοφυλάκων.