Η ρουμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία της με τον Γκέοργκε Χάτζι, ο οποίος θα αναλάβει θέση προπονητή της Εθνικής ομάδας. 0 61χρονος θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου, διαδέχεται τον θρυλικό προπονητή Μίρτσεα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 7 Απριλίου.

Ο Γκεόργκι Χάτζι παρουσιάστηκε στο Βουκουρέστι σε συνέντευξη Τύπου. Με το παρατσούκλι «ο βασιλιάς», υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ρουμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γαλατασαράι θα έχει ως αποστολή να αναβιώσει μια Εθνική ομάδα που αποκλείστηκε στα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 από την Τουρκία.

O πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας Μίρτσεα Λουτσέσκου, ο οποίος απεβίωσε πριν από δύο εβδομάδες, αποχώρησε στις αρχές Απριλίου λόγω προβλημάτων υγείας. Έτσι, ο Χάτζι επιστρέφει σε μια θέση που κατείχε για λίγο το 2001, έχοντας διευθύνει μόνο τέσσερις αγώνες. Έκτοτε, έχει χτίσει μια ισχυρή φήμη ως προπονητής και δημιουργός, κυρίως με την ομάδα Φαρούλ Κονστάντσα, την οποία οδήγησε στον εθνικό τίτλο το 2023.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρώην αρχηγός δήλωσε ότι αισθάνεται «τιμή» από αυτή την επιστροφή και είναι φιλόδοξος για το μέλλον.

Ο πρώτος διεθνής αγώνας του έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, είναι το φιλικό εναντίον της Γεωργίας-θα ακολουθήσει εκείνο απέναντι στην Ουαλία-, πριν από την αγωνιστική του πορεία στο Nations League εναντίον της Σουηδίας, της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης και της Πολωνίας.