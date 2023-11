Ο Ερνάν Κρέσπο θα είναι ο αντικαταστάτης του Άλφρεντ Σρόιντερ στον πάγκο της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αλ Αϊν για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 51χρονος Ολλανδός πρώην προπονητής του Άγιαξ θα παραμείνει, όμως, στη χώρα του Κόλπου, καθώς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αλ Νασρ στο Ντουμπάι, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Σρόιντερ περίμενε πρόταση από την Ουνιόν Βερολίνου, αλλά η γερμανική ομάδα συμφώνησε με τον Κροάτης, Νέναντ Μπιέλιτσα, και έτσι αποδέχθηκε την πρόταση της Αλ Νασρ.

