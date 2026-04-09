Ο Σενεγαλέζος Αλιού Σισέ, ο οποίος παραιτήθηκε αυτή την εβδομάδα από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Λιβύης, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ανγκόλα, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Σε ηλικία 50 ετών, ο πρώην αμυντικός, βασικό στέλεχος της εθνικής Σενεγάλης που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, κατά την οποία αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Σισέ στράφηκε στην προπονητική και καθοδήγησε την εθνική Σενεγάλης από το 2015 έως το 2024, κατακτώντας το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2021.

Την Τετάρτη (8/4) υπέβαλε την παραίτησή του από τον πάγκο της Λιβύης, έπειτα από μόλις δέκα αγώνες.