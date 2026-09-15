Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Κίλι Γκονσάλες, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του MLS έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο σύλλογος είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι ο Γκονσάλες θα αναλάμβανε καθήκοντα μόλις εξασφάλιζε τις απαραίτητες άδειες εργασίας για τις ΗΠΑ.

Ο Γκιγιέρμο Όγιος, ο οποίος ήταν προηγουμένως υπεύθυνος για τη δομή επαγγελματικής ανάπτυξης του συλλόγου, είχε αναλάβει ως υπηρεσιακός προπονητής μετά την αποχώρηση του Χαβιέ Μασεράνο τον Απρίλιο.

Η κάτοχος του τίτλου του MLS Cup μετρά μόλις μία νίκη στα πέντε τελευταία της παιχνίδια για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, εννέα βαθμούς πίσω από τη Νάσβιλ.

Ο Γκονσάλες πραγματοποίησε 56 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αργεντινής μεταξύ 1995 και 2005, ενώ ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, σε Ίντερ Μιλάνου, Βαλένθια και Ροζάριο Σεντράλ.

Ο 52χρονος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2020 και έκτοτε έχει εργαστεί σε διάφορους συλλόγους της Αργεντινής.