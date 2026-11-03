Η Ουντινέζε, η οποία βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας του ιταλικού πρωταθλήματος, έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Κόστα Ρούνιαϊτς, που βρισκόταν στον πάγκο της από το 2024.

Στη θέση του ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πάολο Ζανέτι, με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι.

Ο 43χρονος Ιταλός κόουτς ήταν χωρίς δουλειά από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν και απολύθηκε από την Ελλάς Βερόνα, ενώ έχει δουλέψει και σε Έμπολι και Βερόνα.

Έπειτα από δέκα αγωνιστικές, η Ουντινέζε έχει συγκεντρώσει μόλις πέντε βαθμούς, ενώ μετρά επτά ήττες στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της.