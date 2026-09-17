Η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τόμας Ράις στη θέση του προπονητή, μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Φατίχ Τεκέ στις αρχές του μήνα.

Ο 52χρονος Γερμανός προπονητής, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν στην τουρκική Σαμσουνσπόρ, θα αναλάβει την καθοδήγηση της ομάδας για δύο σεζόν και αναμένεται να λάβει 1 εκατομμύριο ευρώ για τη σεζόν 2026-2027 και 1,2 εκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2027-2028.

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