Ο Σάντι Ντένια, ο οποίος οδήγησε την Ισπανία στο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2024, είναι ο νέος προπονητής της Τσεχίας!

Ο 52χρονος τεχνικός διαδέχεται τον Μίροσλαβ Κούμπεκ, ο οποίος παραιτήθηκε στις 29 Ιουνίου μετά τον αποκλεισμό των Τσέχων στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια δύο ετών με οψιόν για το δεύτερο χρόνο και έγινε ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία της Τσεχίας.

Ως προπονητής, ο πρώην αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17 (2017) και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U19 (2019) με την Ισπανία και, κυρίως, οδήγησε την ισπανική ομάδα U23 σε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, νικώντας τη Γαλλία του Τιερί Ανρί.

Οι πρώτοι επίσημοι αγώνες της Τσεχίας έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου στο Nations League εναντίον της Αγγλίας, της Κροατίας και της Ισπανίας. Ο Ντένια πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής του καριέρας στην Ατλέτικο Μαδρίτης (1995-2004) με την οποία κατάκτησε τη La Liga το 1996, ενώ επιλέχθηκε δύο φορές για την Εθνική Ισπανίας.