Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες το εμπόδιο της Τσορνομόρετς, επικρατώντας με 2-0 για την 6η αγωνιστική του ουκρανικού πρωταθλήματος.

Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ (14/10 στο Στάμφορντ Μπριτζ) στη League Phase του Champions League «καθάρισε» ουσιαστικά την αναμέτρηση από το πρώτο ημίχρονο. Ο Οτσερέτκο άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό με κεφαλιά, ενώ στο 34′ ο Μειρέλες διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, επίσης με κεφαλιά.

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