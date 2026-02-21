Η Σασουόλο δεν δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της παραπαίουσας Ελλάς Βερόνα, επικρατώντας με 3-0, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν τις προθέσεις τους από νωρίς στην αναμέτρηση, δημιουργώντας συνεχώς ευκαιρίες. Η πίεση των Νεροβέρντι απέδωσε καρπούς στο 40ο λεπτό, όταν ο Πιναμόντι άνοιξε το σκορ με ωραίο πλασέ μετά την ασίστ του Λαουριέντε. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μπεράρντι αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, ωστόσο πήρε το ριμπάουντ και έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του. Ο ίδιος ήταν κι αυτός που κλείδωσε το τρίποντο για την Σασουόλο στο 62ο λεπτό, με την ομάδα του Γκρόσο να κάνει διαχείριση δυνάμεων μέχρι και την λήξη της αναμέτρησης. Μοναδικό αξιοσημείωτο συμβάν μέχρι και την ολοκλήρωση του αγώνα η αποβολή του Αλ Μουσράτι στο 85′, με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

