Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φιλ Φόντεν η Μάντσεστερ Σίτι έκαμψε με 3-2 σκορ την αντίσταση της μαχητικής Λιντς, ενώ στο «Στάδιο του Φωτός» η Σάντερλαντ έκανε μία αδιανόητη ανατροπή από 0-2 και με 3-2 ανέβηκε στην τέταρτη θέση της Premier League.

Τα «παγώνια» κατάφεραν να «επιστρέψουν» από το 0-2 και να ισοφαρίσουν στο «Έτιχαντ» την ομάδα του Γκουαρντιόλα.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΣΙΤΙ-ΛΙΝΤΣ

Εντούτοις στο φινάλε «μίλησε» ο Φόντεν βοηθώντας τη Σίτι να πάρει τη νίκη, μειώνοντας στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας βέβαια ματς περισσότερο.

Στο «Στάδιο του Φωτός» η Μπόρνμουθ «πάγωσε» τη γηπεδούχο Σάντερλαντ στα πρώτα 15 λεπτά, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων, ωστόσο, οι «μαύρες γάτες» απάντησαν με τρία γκολ κι απέδειξαν ότι η εφετινή τους πορεία μόνο τυχαία δεν είναι.

Στο «Κομιούνιτι», τέλος, η Μπρέντφορντ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το τελικό 3-1 επί της Μπέρνλι ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία και … ονειρεύεται Ευρώπη!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1

(81’πέν, 86′ Τιάγκο, 90’+2 Ουατάρα – 85′ πέν. Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2

(1′,90’+1 Φόντεν, 25′ Κβάρντιολ – 49′ Κάλβερτ-Λιούιν, 68′ Ενμετσά)

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2

(30′ πέν. Λε Φι, 46′ Τραορέ, 69′ Μπρομπέι – 7′ Αντλί, 15′ Ανταμς)

Έβερτον-Νιούκαστλ 19:30

Τότεναμ-Φούλαμ 22:00

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 30/11

Άστον Βίλα-Γουλβς 30/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 30/11

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 30/11

Τσέλσι-Άρσεναλ 30/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες):

Άρσεναλ 29

Μάντσεστερ Σίτι 25 -13αγ.

Τσέλσι 23

Σάντερλαντ 22 -13αγ.

Άστον Βίλα 21

Κρίσταλ Πάλας 20

Μπράιτον 19

Μπρέντφορντ 19 -13αγ.

Μπόρνμουθ 19 -13αγ.

Τότεναμ 18

Μάντσεστερ Γ. 18

Έβερτον 18

Λίβερπουλ 18

Νιούκαστλ 15

Φούλαμ 14

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Γουέστ Χαμ 11

Λιντς 11 -13αγ.

Μπέρνλι 10 -13αγ.

Γουλβς 2