Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φιλ Φόντεν η Μάντσεστερ Σίτι έκαμψε με 3-2 σκορ την αντίσταση της μαχητικής Λιντς, ενώ στο «Στάδιο του Φωτός» η Σάντερλαντ έκανε μία αδιανόητη ανατροπή από 0-2 και με 3-2 ανέβηκε στην τέταρτη θέση της Premier League.
Τα «παγώνια» κατάφεραν να «επιστρέψουν» από το 0-2 και να ισοφαρίσουν στο «Έτιχαντ» την ομάδα του Γκουαρντιόλα.
Εντούτοις στο φινάλε «μίλησε» ο Φόντεν βοηθώντας τη Σίτι να πάρει τη νίκη, μειώνοντας στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας βέβαια ματς περισσότερο.
Στο «Στάδιο του Φωτός» η Μπόρνμουθ «πάγωσε» τη γηπεδούχο Σάντερλαντ στα πρώτα 15 λεπτά, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων, ωστόσο, οι «μαύρες γάτες» απάντησαν με τρία γκολ κι απέδειξαν ότι η εφετινή τους πορεία μόνο τυχαία δεν είναι.
Στο «Κομιούνιτι», τέλος, η Μπρέντφορντ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το τελικό 3-1 επί της Μπέρνλι ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία και … ονειρεύεται Ευρώπη!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:
Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1
(81’πέν, 86′ Τιάγκο, 90’+2 Ουατάρα – 85′ πέν. Φλέμινγκ)
Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2
(1′,90’+1 Φόντεν, 25′ Κβάρντιολ – 49′ Κάλβερτ-Λιούιν, 68′ Ενμετσά)
Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2
(30′ πέν. Λε Φι, 46′ Τραορέ, 69′ Μπρομπέι – 7′ Αντλί, 15′ Ανταμς)
Έβερτον-Νιούκαστλ 19:30
Τότεναμ-Φούλαμ 22:00
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 30/11
Άστον Βίλα-Γουλβς 30/11
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 30/11
Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 30/11
Τσέλσι-Άρσεναλ 30/11
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες):
Άρσεναλ 29
Μάντσεστερ Σίτι 25 -13αγ.
Τσέλσι 23
Σάντερλαντ 22 -13αγ.
Άστον Βίλα 21
Κρίσταλ Πάλας 20
Μπράιτον 19
Μπρέντφορντ 19 -13αγ.
Μπόρνμουθ 19 -13αγ.
Τότεναμ 18
Μάντσεστερ Γ. 18
Έβερτον 18
Λίβερπουλ 18
Νιούκαστλ 15
Φούλαμ 14
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Γουέστ Χαμ 11
Λιντς 11 -13αγ.
Μπέρνλι 10 -13αγ.
Γουλβς 2