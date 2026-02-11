Χωρίς νίκη των γηπεδούχων ξεκίνησε η 26η και εμβόλιμη αγωνιστικής της Premier League.

Η Τσέλσι «αυτοκτόνησε» απέναντι στη Λιντς, καθώς αν και προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε από τα «παγώνια» με το τελικό 2-2 να αποτελεί «πισωγύρισμα» για τους Λονδρέζους στη μάχη που δίνουν για την έξοδο στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου.

Μετά το νέο «χαστούκι» από τη Νιουκάστλ μέσα στο Λονδίνο (1-2), ο Τόμας Φρανκ πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο της Τότεναμ, ενώ με το ίδιο σκορ (2-1) η Μπόρνμουθ πέρασε με ανατροπή από το «σπίτι» της Έβερτον των 10 παικτών από το 69′, λόγω αποβολή του Ο’Μπράιαν.

Το πρώτο… πιάτο της 26ης αγωνιστικής έκλεισε με ένα δραματικό παιχνίδι ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίες έμειναν στο 1-1. Τα «σφυριά» προηγήθηκαν στο 50′ με τον Σούτσεκ, όμως ο Σέσκο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων τους πήρε την… μπουκιά απ’ το στόμα, ισοφαρίζοντας στο τελικό 1-1.

Ένα αποτέλεσμα που «φρέναρε» το σερί 4 νικών της Γιουνάιτεντ, αλλά διατήρησε το αήττητό της στον τελευταίο μήνα στο «Νησί».

Η 26η αγωνιστική:

Τσέλσι-Λιντς 2-2 (24′ Ζοάο Πέδρο, 57′ Πάλμερ – 67′ πέν. Ενμετσά, 73′ Οκαφόρ)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2 (42′ πέν. Εντιαγέ – 61′ Ράιαν, 65′ Αντλί)

Τότεναμ-Νιούκαστλ 1-2 (64′ Γκρέι – 45’+5 Τιαό, 68′ Ράμσεϊ)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (50′ Σούτσεκ – 90’+6′ Σέσκο)

Άστον Βίλα-Μπράιτον 11/02

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 11/02

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 11/02

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 11/02

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 11/02

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 12/02

Βαθμολογία (σε 25 αγώνες)

Άρσεναλ 56

Μάντσεστερ Σίτι 50

Άστον Βίλα 47

Μάντσεστερ Γ. 45 -26αγ.

Τσέλσι 44 -26αγ.

Λίβερπουλ 39

Μπρέντφορντ 39

Μπόρνμουθ 37 -26αγ.

Έβερτον 37 -26αγ.

Νιούκαστλ 36 -26αγ.

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Κρίσταλ Πάλας 32

Μπράιτον 31

Λιντς 30 -26αγ.

Τότεναμ 29 -26αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 26

Γουέστ Χαμ 24 -26αγ.

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8