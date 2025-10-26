Με το γκολ του Εμπενίζερ Έζε κόντρα στην παλιά του ομάδα στο 39ο λεπτό η ‘Αρσεναλ νίκησε δύσκολα στο λονδρέζικο ντέρμπι την Κρίσταλ Πάλας με 1-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, και αύξησε τη διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας από τους διώκτες της στους τέσσερις βαθμούς, εκμεταλλευόμενη την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι στο «Βίλα Παρκ» από την Άστον Βίλα με 1-0.

Η μεγάλη έκπληξη και της φετινής σεζόν Μπόρνμουθ νίκησε με 2-0 τη Νότιγχαμ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Στο μεταξύ η Μπέρνλι με γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων νίκησε μέσα στο «Μολινό» την (ουραγό της βαθμολογίας) Γουλβς με 3-2 και πολύ δύσκολα θα παραμείνει ο Βίτορ Περέιρα στον πάγκο των «λύκων».

Η 9η αγωνιστική:

Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3′ Άαρονσον, 15′ Ροντόν – 90′ Φερνάντες)

Τσέλσι-Σάντερλαντ 1-2 (4′ Γκαρνάτσο-22′ Ισίντορ, 90’+ Ταλμπί)

Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (18′ Μέρφι, 90′ Γκιμαράες-56′ Λούκιτς)

Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 4-2 (24′ Κούνια, 34′ Κασεμίρο, 61′, 90’+7 Εμπεμό – 74′ Γουέλμπεκ, 90’+2 Κωστούλας)

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 3-2 (5′ Ουατάρα, 45′ Σάντε, 60′ πέν. Τιάγκο – 45’+5 Κέρκεζ, 89′ Σαλάχ)

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 1-0 (39′ Εζε)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 1-0 (19′ Κας)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (25′ Ταβερνιέ, 40′ Κρουπί)

Γουλβς-Μπέρνλι 2-3 (42′ πεν. Λάρσεν, 45’+ Μουνέτσι-14′, 30′ Φλέμινγκ, 90’+ Φόρστερ)

Έβερτον-Τότεναμ 26/10

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες):

Άρσεναλ 22

Μπόρνμουθ 18

Σάντερλαντ 17

Μάντσεστερ Σίτι 16

Μάντσεστερ Γ. 16

Λίβερπουλ 15

Άστον Βίλα 15

Τσέλσι 14

Τότεναμ 14 -8αγ.

Μπρέντφορντ 13

Κρίσταλ Πάλας 13

Μπράιτον 12

Νιούκαστλ 12

Έβερτον 11 -8αγ.

Λιντς 11

Μπέρνλι 9

Φούλαμ 8

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Γουέστ Χαμ 4

Γουλβς 2

Πηγή: ΑΠΕ

Α.Α.