Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ με 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι, μη επιτρέποντας στους «πολίτες» να πετύχουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα και να πλησιάσουν στο -1 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Πρόσωπο του αγώνα ο 27χρονος επιθετικός, Χάρβεϊ Μπαρνς, ο οποίος μέσα σε 7 λεπτά σκόραρε δύο φορές, ενώ είχε ισοφαρίσει προσωρινά η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα με τον κεντρικό αμυντικό της, Ρούμπεν Ντίας.

Κορυφώνεται η αγωνιστική κρίση στη Λίβερπουλ, η οποία γνώρισε μια ακόμη ήττα και κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης του τίτλου από τους πρώτους μήνες της σεζόν.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ήταν ξανά προβληματική και γνώρισε, μέσα μάλιστα στο «Άνφιλντ», εύκολα την ήττα από την ανανεωμένη Νότιγχαμ με 3-0, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην Premier League, οποία επέστρεψε στη δράση ύστερα από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Οι πρωταθλητές έχουν πλέον μόλις μια νίκη σε επτά παιχνίδια (1-0-6), ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν για το Champions League, με τον Σλοτ να μην αισθάνεται πλέον και τόσο ασφαλής στον πάγκο των «κόκκινων».

Η Φόρεστ από την πλευρά της συνεχίζει την ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σον Ντάις, καθώς την ήττα από την Μπόρνμουθ ακολούθησαν η ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η νίκη επί της Λιντς και σήμερα η μεγάλη νίκη στο Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Ντάις εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και πήρε αναπάντεχα εύκολα τη νίκη με τα γκολ των Μουρίλο (33′), Σαβόνα (46′) και Γκιμπς-Γουάιτ (78′).

Από εκεί και πέρα η Φούλαμ σταμάτησε στο Λονδίνο τη ξέφρενη πορεία της Σάντερλαντ (1-0), ενώ η Μπράιτον λύγισε στο τέλος την αντίσταση της Μπρέντφορντ και πήρε τους τρεις βαθμούς (2-1), με τους Τζίμα και Κωστούλα να μην παίρνουν σε αυτό το ματς χρόνο συμμετοχής.

Η 12η αγωνιστική:

Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37′ Νέτο, 88′ Φερνάντες)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2 (69′ πεν. Ταβερνιέ, 81′ Ουνάλ-11′, 35′ Γουίλσον)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1 (71′ Γουέλμπεκ, 84′ Χίνσελγουντ-29′ πεν. Τιάγκο)

Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0 (84′ Χιμένεθ)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (33′ Μουρίλο, 46′ Σαβόνα-78′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2 (63′ Μουνιόθ, 69′ Πίνο)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (63′,70′ Μπαρνς – 68′ Ντίας)

Λιντς-Άστον Βίλα 23/11

Άρσεναλ-Τότεναμ 23/11

Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 24/11

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 26 -11αγ.

Τσέλσι 23

Μάντσεστερ Σίτι 22

Κρίσταλ Πάλας 20

Σάντερλαντ 19

Μπόρνμουθ 19

Μπράιτον 19

Τότεναμ 18 -11αγ.

Αστον Βίλα 18 -11αγ.

Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.

Λίβερπουλ 18

Μπρέντφορντ 16

Έβερτον 15 -11αγ.

Νιούκαστλ 15

Φούλαμ 14

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Λιντς 11 -11αγ.

Γουέστ Χαμ 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2