Συνεχίζει να απογοητεύει η φετινή Λίβερπουλ, η οποία δεν κατάφερε να νικήσει εντός έδρας ούτε την παραπαίουσα Τότεναμ, με την οποία έμεινε στο 1-1 στο «Άνφιλντ» για την 30ή αγωνιστική της Premier League και έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην 4η θέση.

Οι «κόκκινοι» προηγήθηκαν νωρίς με τον Σομποσλάι, όμως δεν «καθάρισαν» το ματς και το πλήρωσαν στο φινάλε. Στο 90’, ο Ριτσάρλισον ισοφάρισε για τους Λονδρέζους, χαρίζοντας στην ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη της παραμονής, που ήταν και ο πρώτος του Κροάτη τεχνικού στον πάγκο των «σπιρουνιών».

