Μια νίκη που ήθελε πάρα πολύ, τόσο για βαθμολογικούς, αλλά και ψυχολογικούς λόγους, κατάφερε να πάρει στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ με 2-0 επί της Φούλαμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Οι «κόκκινοι» διατηρήθηκαν στην 5η θέση και μπορούν να βλέπουν ψηλότερα, ενώ ανέβασαν την ψυχολογία τους εν όψει της ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν (14/4), όπου καλούνται να κάνουν μία μεγάλη ανατροπή μετά το εις βάρος τους 2-0 του «Παρκ ντε Πρενς».

Η 32η αγωνιστική:

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄, 83΄ Μαυροπάνος, 66΄, 68΄ Καστεγιάνος)

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2 (35′ πέν. Γιόκερες – 17′ Κρουπί, 74′ Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2 (3′ πέν, 76′ Τιάγκο – 26′ Μπέτο, 90’+1 Ντιούσμπερι-Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2 (43′, 89′ Βίφερ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0 (36′ Νγκουμοχα, 40′ Σαλάχ)

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 12/4

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 12/4

Σάντερλαντ-Τότεναμ 12/4

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4

Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Άρσεναλ 70 -32αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55

Άστον Βίλα 54

Λίβερπουλ 52 -32αγ.

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 47 -32αγ.

Έβερτον 47 -32αγ.

Μπράιτον 46 -32αγ.

Μπόρνμουθ 45 -32αγ.

Φούλαμ 44 -32αγ.

Σάντερλαντ 43

Νιούκαστλ 42

Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.

Λιντς 33

Νότιγχαμ Φόρεστ 32

Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20 -32αγ.

Γουλβς 17 -32αγ.