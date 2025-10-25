Ανέτρεψε τα προγνωστικά η Σάντερλαντ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, φτάνοντας σε σπουδαία νίκη με 2-1 μέσα στο Λονδίνο επί της Τσέλσι. Ο Γκαρνάτσο άνοιξε νωρίς το σκορ (2′), αλλά στο 22ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ισίντορ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ταλμπί έριξε στο καναβάτσο την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας!
Στο μεταξύ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ κατάφερε να λυγίσει, στα τελευταία λεπτά, την αντίσταση της Φούλαμ και να πάρει τη νίκη με 2-1. Οι «καρακάξες» άνοιξαν το σκορ με τον Μέρφι (18′), αλλά οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν με τον Λούκιτς (56′), με τον Μπρούνο Γκιμαράες να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 90ο λεπτό.
Η 9η αγωνιστική:
Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3′ Άαρονσον, 15′ Ροντόν – 90′ Φερνάντες)
Τσέλσι-Σάντερλαντ 1-2 (4′ Γκαρνάτσο-22′ Ισίντορ, 90’+ Ταλμπί)
Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (18′ Μέρφι, 90′ Γκιμαράες-56′ Λούκιτς)
Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 25/10
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 25/10
Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 26/10
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 26/10
Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 26/10
Γουλβς-Μπέρνλι 26/10
Έβερτον-Τότεναμ 26/10
Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)
Άρσεναλ 19
Σάντερλαντ 17 -9αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 16
Μπόρνμουθ 15
Λίβερπουλ 15
Τσέλσι 14 -9αγ.
Τότεναμ 14
Κρίσταλ Πάλας 13
Μάντσεστερ Γ. 13
Μπράιτον 12
Άστον Βίλα 12
Νιούκαστλ 12 -9αγ.
Έβερτον 11
Λιντς 11 -9αγ.
Μπρέντφορντ 10
Φούλαμ 8 -9αγ.
Μπέρνλι 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.
Γουλβς 2