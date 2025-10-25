Ανέτρεψε τα προγνωστικά η Σάντερλαντ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, φτάνοντας σε σπουδαία νίκη με 2-1 μέσα στο Λονδίνο επί της Τσέλσι. Ο Γκαρνάτσο άνοιξε νωρίς το σκορ (2′), αλλά στο 22ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ισίντορ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ταλμπί έριξε στο καναβάτσο την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας!

Στο μεταξύ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ κατάφερε να λυγίσει, στα τελευταία λεπτά, την αντίσταση της Φούλαμ και να πάρει τη νίκη με 2-1. Οι «καρακάξες» άνοιξαν το σκορ με τον Μέρφι (18′), αλλά οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν με τον Λούκιτς (56′), με τον Μπρούνο Γκιμαράες να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 90ο λεπτό.

Η 9η αγωνιστική:

Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3′ Άαρονσον, 15′ Ροντόν – 90′ Φερνάντες)

Τσέλσι-Σάντερλαντ 1-2 (4′ Γκαρνάτσο-22′ Ισίντορ, 90’+ Ταλμπί)

Νιούκαστλ-Φούλαμ 2-1 (18′ Μέρφι, 90′ Γκιμαράες-56′ Λούκιτς)

Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 25/10

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 25/10

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 26/10

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 26/10

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 26/10

Γουλβς-Μπέρνλι 26/10

Έβερτον-Τότεναμ 26/10

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Άρσεναλ 19

Σάντερλαντ 17 -9αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 16

Μπόρνμουθ 15

Λίβερπουλ 15

Τσέλσι 14 -9αγ.

Τότεναμ 14

Κρίσταλ Πάλας 13

Μάντσεστερ Γ. 13

Μπράιτον 12

Άστον Βίλα 12

Νιούκαστλ 12 -9αγ.

Έβερτον 11

Λιντς 11 -9αγ.

Μπρέντφορντ 10

Φούλαμ 8 -9αγ.

Μπέρνλι 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.

Γουλβς 2