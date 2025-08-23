Με πρωταγωνιστή τον Γιούριεν Τίμπερ που σημείωσε δύο γκολ η Άρσεναλ νίκησε εύκολα 5-0 τη Λιντς στο Emirates και έκανε το «2 στα 2» στην Premier League. Ο Ολλανδός δεξιός μπακ σκόραρε δύο φορές στον ίδιο αγώνα για πρώτη φορά στην καριέρα του, ενώ στον ίδιο ματς τα πρώτα του γκολ με τη φανέλα των «Κανονιέρηδων» πέτυχε ο Βίκτορ Γκιοκέρες. Ο Μίκελ Αρτέτα χρησιμοποίησε στο τελευταίο ημίωρο τον 15χρονο Μαξ Ντάουμαν, γεννημένο στις 31 Δεκεμβρίου 2009!

Νωρίτερα, τρεις από τις ομάδες που είχαν ξεκινήσει με ήττα στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, κατάφεραν σήμερα να επικρατήσουν. Η Μπόρνμουθ (1-0 τη Γουλβς), η Μπέρνλι (2-0 τη Σάντερλαντ) και η Μπρέντφορντ (1-0 την Άστον Βίλα) πήραν πανομοιότυπες νίκες, εντός έδρας, χωρίς να δεχτούν γκολ. Προβλημάτισε για ακόμα μία φορά η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, που… αγνοεί το γκολ σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Η 2η αγωνιστική:

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35′ Τζόνσον, 45’+2 Ραλφίνια)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)

Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)

Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34΄,56΄ Τίμπερ, 45+1΄ Σάκα, 48΄, 90+5΄πεν. Γκιοκέρες)

Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 24/8

Έβερτον-Μπράιτον 24/8

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8

Βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Άρσεναλ 6

Τότεναμ 6

Τσέλσι 4

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σάντερλαντ 3

Λίβερπουλ 3 -1αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 3 -1αγ.

Λιντς 3

Μπόρνμουθ 3

Μπρέντφορντ 3

Μπέρνλι 3

Μπράιτον 1 -1αγ.

Φούλαμ 1 -1αγ.

Άστον Βίλα 1

Κρίσταλ Πάλας 1 -1αγ.

Νιούκαστλ 1 -1αγ.

Έβερτον 0 -1αγ.

Μάντσεστερ Γιουν. 0 -1αγ.

Γουέστ Χαμ 0

Γουλβς 0