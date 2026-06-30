Χωρίς τους Τζάρελ Κουάνσα και Ρις Τζέιμς πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της εθνικής Αγγλίας εν όψει της αναμέτρησης με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Κουάνσα ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο, τον οποίο υπέστη στη νίκη της Αγγλίας με 2-0 επί του Παναμά, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, το περασμένο Σάββατο.

Την ίδια ώρα ο Τζέιμς απουσίασε από την αναμέτρηση λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, που αποκόμισε στην ισοπαλία 0-0 με την Γκάνα, στο προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας.

Οι δύο παίκτες ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τόμας Τούχελ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην αμυντική γραμμή.

Η απουσία των δύο αμυντικών από την τελευταία προπόνηση αποτελεί πλήγμα για την Αγγλία, καθώς η αμυντική λειτουργία της ομάδας έχει αποτελέσει σημείο προβληματισμού στη διάρκεια της διοργάνωσης.