Αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 38′, λόγω αποβολής του Καϊσέδο, η Τσέλσι έμεινε «όρθια» απέναντι στην πρωτοπόρο, Άρσεναλ και απέσπασε ισοπαλία με σκορ 1-1, στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 13ης αγωνιστικής στην Premier League.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΛΟΝΔΡΕΖΙΚΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ

Απέναντι στο μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, η ομάδα του Μαρέσκα όχι μόνο δε λύγισε παίζοντας με παίκτη λιγότερο, για περισσότερο από ένα ημίχρονο, αλλά κατάφερε να προηγηθεί, και παρά την γρήγορη ισοφάριση των «κανονιέρηδων», συνέχισε στο πλάνο της και αναζήτησε το γκολ της νίκης.

Το 1-1 δεν άλλαξε, με την Άρσεναλ να έχει τη δεύτερη απώλεια μέσα σε τρεις εβδομάδες, μετά το 2-2 στην έδρα της Σάντερλαντ στις 8 Νοεμβρίου και τους «μπλε» ύστερα από τρεις σερί νίκες.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1

(81’πέν, 86′ Τιάγκο, 90’+2 Ουατάρα – 85′ πέν. Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2

(1′,90’+1 Φόντεν, 25′ Κβάρντιολ – 49′ Κάλβερτ-Λιούιν, 68′ Ενμετσά)

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2

(30′ πέν. Λε Φι, 46′ Τραορέ, 69′ Μπρομπέι – 7′ Αντλί, 15′ Ανταμς)

Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4

(69′ Ντιούσμπερι-Χολ – 1′,58′ Τιαό, 25′ Μίλεϊ, 45′ Βολτεμάντε)

Τότεναμ-Φούλαμ 1-2

(59′ Κούντους – 4′ Τέτε, 6′ Γουίλσον)

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 1-2

(36′ πέν. Ματέτα – 54′ Ζίρκζι, 63′ Μάουντ)

Άστον Βίλα-Γουλβς 1-0

(67′ Καμαρά)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 0-2

(45’+1 Ντε Κάιπερ, 88′ Τζίμας)

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 0-2

(60′ Ίσακ, 90’+2 Χάκπο)

Τσέλσι-Άρσεναλ 1-1

(48′ Τσαλόμπα – 59′ Μερίνο)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Άρσεναλ 30

Τσέλσι 24

Μάντσεστερ Σίτι 25

Άστον Βίλα 24

Μάντσεστερ Γ. 21

Λίβερπουλ 21

Σάντερλαντ 22

Μπράιτον 22

Κρίσταλ Πάλας 20

Μπρέντφορντ 19

Μπόρνμουθ 19

Τότεναμ 18

Νιούκαστλ 18

Έβερτον 18

Φούλαμ 17

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Γουέστ Χαμ 11

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2