Η Νότιγχαμ έβαλε «στοπ» στην Άρσεναλ, την οποία υποχρέωσε σε «λευκή» ισοπαλία στο «Σίτι Γκράουντ», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής στην Premier League.

Μετά την ήττα της Σίτι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0), οι «κανονιέρηδες» είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους στην κορυφή, απέναντι σε μια ομάδα η οποία προερχόταν από έναν απροσδόκητο αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του FA Cup από τη Ρέξαμ, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Παρά την κυριαρχία στην κατοχή, οι παίκτες του Μίκελ Αρτέτα ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο χωρίς ούτε ένα σουτ προς την εστία, σε 8 προσπάθειες, με τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι να χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ λίγο πριν το ημίωρο (29ο λεπτό).

Μετά την ανάπαυλα, ο Ματζ Σελς έκανε μια φανταστική απόκρουση σε κεφαλιά του Σάκα για να κρατήσει τις δύο ομάδες ισόπαλες (65ο λεπτό). Ανώτερη από τους αντιπάλους της, η Άρσεναλ τελικά δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα της ομάδας του Σον Ντάις.

Οι Λονδρέζοι εξακολουθούν να έχουν ένα προβάδισμα επτά βαθμών στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έναντι της Σίτι (2η) και της Άστον Βίλα (3η), η οποία υποδέχεται την Έβερτον την Κυριακή. Για τη Φόρεστ ήταν ένας χρυσός βαθμός στην προσπάθεια να αποφύγει τον υποβιβασμό, έχοντας πλέον πέντε βαθμούς διαφορά από τη Γουέστ Χαμ, η νίκησε την Τότεναμ.

Η 22η αγωνιστική:

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0 (65΄ Μπεούμο, 76΄ Ντόργκου)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0 (26΄ Ζοάο Πέδρο, 76΄ πεν. Κόουλ Πάλμερ)

Λιντς-Φούλαμ 1-0 (90΄+1 Ενμέτσα)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1 (42΄ Βιρτς – 65΄ Έντουαρντς)

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1 (33΄ Λε Φε, 71΄ Μπρόμπεϊ – 30΄ Πίνο)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2 (64΄ Ρομέρο – 15΄ Σάμερβιλ, 90΄+3 Γουίλσον)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-0

Γουλβς-Νιούκαστλ 18/1

Άστον Βίλα-Έβερτον 18/1

Μπράιτον-Μπόρνμουθ 19/1

Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

Άρσεναλ 50

Μάντσεστερ Σίτι 43

Άστον Βίλα 43 -21αγ.

Λίβερπουλ 36

Μάντσεστερ Γ. 35

Τσέλσι 34

Μπρέντφορντ 33

Σάντερλαντ 33

Νιούκαστλ 32 -21αγ.

Φούλαμ 31

Μπράιτον 29 -21αγ.

Έβερτον 29 -21αγ.

Κρίσταλ Πάλας 28

Τότεναμ 27

Μπόρνμουθ 26 -21αγ.

Λιντς 25

Νότιγχαμ Φόρεστ 22

Γουέστ Χαμ 17

Μπέρνλι 14

Γουλβς 7 -21αγ.