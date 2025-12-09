Ο Ιβάν Τόνεϊ συνελήφθη από την αστυνομία του Λονδίνου, μετά από καυγά του χθες το βράδυ σε μπαρ στην περιοχή του Σόχο. Μάλιστα η εφημερίδα «The Sun» δημοσιοποίησε φωτογραφίες με τον 29χρονο Άγγλο διεθνή φορ να οδηγείται στο τμήμα, με τα χέρια του πίσω δεμένα με χειροπέδες!

Ο Τόνεϊ, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Αχλί, επέστρεψε στην αγγλική πρωτεύουσα και πήγε με την παρέα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Εκεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έγινε αντιληπτός από φιλάθλους και ένας εκ αυτών προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία μαζί του με το κινητό του τηλέφωνο βάζοντας το χέρι στον ώμο του ποδοσφαιριστή.

Ο διεθνής επιθετικός, όμως, αντέδρασε οργισμένα φωνάζοντας «μη με ακουμπάς, φύγε από δίπλα μου» και στη συνέχεια χτύπησε με κεφαλιά τον νεαρό θαυμαστή στο πρόσωπο, αφήνοντας τον αιμόφυρτο στο πάτωμα. Ακολούθησε γενικευμένος καυγάς και η διεύθυνση του καταστήματος κάλεσε την αστυνομία, η οποία πέρασε χειροπέδες και συνέλαβε τον πρώην φορ της Μπρέντφορντ.