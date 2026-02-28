Η Γουλβς έκανε τη μεγάλη… έκπληξη στην εκκίνηση της 28ης αγωνιστικής στην Premier League, καθώς αν και βρίσκεται με το… ένα πόδι στον υποβιβασμό της στην Championship, νίκησε την Άστον Βίλα με 2-0 στο «Μολινό».

Με αυτό τον τρόπο πανηγύρισε μόλις τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα κι έβαλε τους «χωριάτες» σε… μπελάδες, όσον αφορά την κατάκτηση της 3ης θέσης.

Οι «λύκοι» είχαν πολύ καλή παρουσία στον αγώνα και πήραν το παιχνίδι με τα γκολ που πέτυχαν στο 61′ ο Ζοάο Γκόμες και στο 90’+8′ ο Ροντρίγο Γκόμες.

Πλέον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μία «χρυσή» ευκαιρία αν νικήσει την Κυριακή (1/3) την Κρίσταλ Πάλας να πιάσει τους «βίλατζερς» στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η 28η αγωνιστική:

Γουλβς-Άστον Βίλα 2-0 (61′ Ζοάο Γκόμες, 90’+8′ Ροντρίγο Γκόμες)

Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 28/02

Μπέρνλι-Μπρέντφορντ 28/02

Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ 28/02

Νιούκαστλ-Έβερτον 28/02

Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι 28/02

Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 01/03

Φούλαμ-Τότεναμ 01/03

Μάντσεστερ Γ.-Κρίσταλ Πάλας 01/03

Άρσεναλ-Τσέλσι 01/03

Βαθμολογία (σε 27 αγώνες)

Άρσεναλ 61 -28αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 56

Άστον Βίλα 51 -28αγ.

Μάντσεστερ Γ. 48

Τσέλσι 45

Λίβερπουλ 45

Μπρέντφορντ 40

Μπόρνμουθ 38

Έβερτον 37

Φούλαμ 37

Νιούκαστλ 36

Σάντερλαντ 36

Κρίσταλ Πάλας 35

Μπράιτον 34

Λιντς 31

Τότεναμ 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 25

Μπέρνλι 19

Γουλβς 13 -29αγ.