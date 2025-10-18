Μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου, η Νότιγχαμ αναζητά τον προπονητή που θα τον αντικαταστήσει στο «Σίτι Γκράουντ».

Ένα πρώτο ηχηρό όνομα που ακούστηκε είναι εκείνο του Ιταλού Ρομπέρτο Μαντσίνι. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Athletic, που επικαλείται πηγές στην Ιταλία οι οποίες δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια, ο αγγλικός σύλλογος βρίσκεται σε επαφή με τον 60χρονο τεχνικό.

Η Φόρεστ έχει μιλήσει με τον 60χρονο Ιταλό εν μέσω της αναζήτησής της για να αντικαταστήσει τον Άγγελο Ποστέκογλου μετά την απόλυσή του το Σάββατο.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει πλέον απομακρύνει δύο προπονητές πριν από τα μέσα Οκτωβρίου και η πολύ θετική περασμένη σεζόν είναι μια αμυδρή και μακρινή ανάμνηση.

Ο αντικαταστάτης του θα γίνει ο τρίτος προπονητής της Φόρεστ για τη σεζόν, καθώς έχει απαλλάξει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο. Ο Πορτογάλος οδήγησε τη Φόρεστ στην έβδομη θέση την περασμένη σεζόν, φέρνοντάς την σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.

Ο πρώην προπονητής της Έβερτον και της Μπέρνλι, Σον Ντάις, είναι ένας ακόμη υποψήφιος για τη θέση και, ενώ δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα, έχει επίσης πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Φόρεστ.

Ο Μαντσίνι απέκτησε εμπειρία στην Πρέμιερ Λιγκ με τη Μάντσεστερ Σίτι μεταξύ 2009 και 2013, οδηγώντας την στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας το 2011 και στον πρώτο τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ 12 μήνες αργότερα.

Η Σίτι τερμάτισε δεύτερη την περίοδο 2012-13 και ο Μαντσίνι απολύθηκε, με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να τον διαδέχεται. Στη συνέχεια, ο Μαντσίνι εργάστηκε για ένα διάστημα στη Γαλατασαράι πριν επιστρέψει στην Ίντερ τον Νοέμβριο του 2014, κατακτώντας τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα της Serie A μεταξύ 2006 και 2008.

Έφυγε το καλοκαίρι του 2016 και εντάχθηκε στη ρωσική Ζενίτ για μια σεζόν, πριν αναλάβει την Εθνική Ιταλίας το 2018 και την οδηγήσει στην κατάκτηση του Euro 2020, απέτυχε όμως να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 κι άφησε τη θέση του τον Αύγουστο του 2023.

Ο Μαντσίνι προπονούσε πιο πρόσφατα τη Σαουδική Αραβία, όπου παρέμεινε 14 μήνες πριν αποχωρήσει τον περασμένο Οκτώβριο.

Μετά την ήττα του Σαββάτου, η Φόρεστ βρίσκεται στη 18η θέση της κορυφαίας κατηγορίας με μόνο μία νίκη στα πρώτα οκτώ παιχνίδια της. Στη συνέχεια θα αγωνιστεί εναντίον της Πόρτο στο Europa League, όπου επίσης δεν έχει νίκη, την Πέμπτη.

