Δεν αντέχει μακριά από την κορυφή η Άρσεναλ. η οποία επέτρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι να μείνει για λίγες μόνο ώρες στο… ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα του Αρτέτα επιβλήθηκε το Σαββατο με 2-1 της Μπράιτον στο «Εμιρέιτς», για την 18η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, κι έτσι επέστρεψε στην πρώτη θέση.

Μια νίκη που ήρθε πάντως δύσκολα, παρότι την πρώτη ώρα του αγώνα οι «κανονιέρηδες» έπαιζαν τους «Γλάρους» στο μισό γήπεδο και είχαν αρκετές ευκαιρίες για να διευρύνουν το 2-0.

Δεν το πέτυχαν όμως και από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Γκόμες η ομάδα του Αρτέτα πιέστηκε αρκετά και χρειάστηκε μια απίθανη απόκρουση του Ράγια σε προσπάθεια του Γουέλμπεκ για να κρατήσει τη νίκη.

Ο Μπάμπης Κωστούλας χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή, μπαίνοντας στο παιχνίδι στο 87ο λεπτό, στη θέση του Γκόμες.

Κάτι ανάλογο συνέβη στο «Άνφιλντ», όπου η Λίβερπουλ μετέτρεψε το φαινομενικά εύκολο παιχνίδι με την ουραγό Γουλβς σε ντέρμπι έως ότου επικρατήσει των «Λύκων» με 2-1, για να ξαναμπεί στην πρώτη τετράδα αλλά με παιχνίδι περισσότερο από την Τσέλσι.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0

(24΄ Ντόργκου)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(54΄ Χάτσινσον – 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί)

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1

(14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ – 64΄ Γκόμες)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1

(7΄, 51΄, 90΄+6 Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς – 75΄ Σεμένιο)

Μπέρνλι-Έβερτον 0-0

Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1

(41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς – 52΄ Μπουένο)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1

(86΄ Χιμένες)

Τσέλσι-Άστον Βίλα 19:30

Σάντερλαντ-Λιντς 28/12

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 28/12