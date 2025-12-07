Μεγάλη νίκη μέσα στο «Κράβεν Κότατζ» πέτυχε η Κρίσταλ Πάλας επί της Φούλαμ με 2-1, στο «μικρό» ντέρμπι του Λονδίνου για την 15η αγωνιστική της Premier League. Η κυπελλούχος Αγγλίας άνοιξε το σκορ με τον Νκέτια (20′) στο 38ο λεπτό, η ομάδα του Μάρκο Σίλβα βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Γουίλσον (38′), αλλά στις καθυστερήσεις ο Μαρκ Γκουέχι χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, η οποία ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, η Μπράιτον απέφυγε στις καθυστερήσεις την ήττα στο «Κομιούνιτι» από τη Γουέστ Χαμ (1-1). Η ομάδα του Λονδίνου, που αναγεννήθηκε από την ημέρα που ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της, προηγήθηκε με τον Μπόουεν (73′) και κρατούσε τη μεγάλη νίκη στα χέρια της, αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ρουτέρ χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας στους «γλάρους».

Για τους γηπεδούχους ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε στο ματς στο 72ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Μίντε, ενώ ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ήταν ξανά στο βασικό σχήμα της ομάδας του Λονδίνου.

Η 15η αγωνιστική:

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1 (36′ Κας, 90’+ Μπουεντία-52′ Τροσάρ)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (2′ αυτ. Μιλένκοβιτς, 45’+ Μπάρι, 80′ Ντιούσμπερι-Χολ)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0 (31′ Ντίας, 35′ Γκβάρντιολ, 65′ Φόντεν)

Νιούκαστλ-Μπέρνλι 2-1 (31′ Γκιμαράες, 45’+ πεν. Γκόρντον-90’+ πεν. Φλέμινγκ)

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0 (25′ Ριτσάρλισον, 43′ Σίμονς)

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3 (73′ πέν. Κάλβερτ-Λιούιν, 75′ Σταχ, 90’+6 Τανάκα – 48′,50′ Εκιτικέ, 80′ Σομποσλάι)

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1 (90’+ Ρουτέρ-73′ Μπόουεν)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2 (38′ Γουίλσον-20′ Νκέτια, 90’+ Γκουέχι)

Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 8/12

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Άρσεναλ 33

Μάντσεστερ Σίτι 31

Άστον Βίλα 30

Τσέλσι 25

Κρίσταλ Πάλας 24

Σάντερλαντ 23

Λίβερπουλ 23

Μπράιτον 23

Μάντσεστερ Γ. 22 -14αγ.

Έβερτον 24

Τότεναμ 22

Νιούκαστλ 22

Μπόρνμουθ 20

Μπρέντφορντ 19

Φούλαμ 18

Λιντς 15

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2 -14αγ.