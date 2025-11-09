Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε «περίπατο» στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Premier League και με το εκκωφαντικό 3-0 επί της Λίβερπουλ στο «Έτιχαντ» μείωσε στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Τον δρόμο προς τη νίκη άνοιξε -ποιος άλλος;- ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο 29΄ με το 14ο γκολ του στο πρωτάθλημα για να ακολουθήσουν οι Γκονζάλες, Ντοκού στη διαμόρφωση ενός αποτελέσματος το οποίο εκτροχιάζει, μάλλον οριστικά, τη Λίβερπουλ από την υπεράσπιση του τίτλου της.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΤΗΣ ΣΙΤΙ

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΚΟΛ ΤΗΣ ΣΙΤΙ

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΓΚΟΛ ΤΗΣ ΣΙΤΙ

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον – 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ)

Έβερτον-Φούλαμ 2-0

(45’+4 Γκουέγε, 81′ Κιν)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2

(44′ Γουίλσον, 77′ Σούτσεκ, 87′ Γουόκερ-Πίτερς – 35′ Φλέμινγκ, 90’+7 Κάλεν)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2

(36΄ Μπάλαρντ, 90+4΄ Μπρομπέι – 54΄ Σάκα, 74΄ Τροσάρ)

Τσέλσι-Γουλβς 3-0

(51΄ Γκούστο, 65΄ Ζοάο Πέδρο, 73΄ Πέδρο Νέτο)

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 4-0

(28′ Μπουεντιά, 40′ Ονάνα, 77′ Μπάρκλεϊ, 83′ Μπογκάρντε)

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 3-1

(56′ Σέιντ, 78′ πέν, 90’+5 Τιάγκο – 27′ Μπαρνς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 0-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 3-1

(15′ Σανγκαρέ, 68′ Γκιμπς-Γουάιτ, 90’+1 πέν. Άντερσον – 13′ Ενμετσά)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 3-0

(29΄ Χάαλαντ, 45+3΄ Γκονζάλες, 63΄ Ντοκού)

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες):

Άρσεναλ 26

Μάντσεστερ Σίτι 22

Τσέλσι 20

Σάντερλαντ 19

Τότεναμ 18

Λίβερπουλ 18

Μάντσεστερ Γ. 18

Μπόρνμουθ 18

Αστον Βίλα 18

Κρίσταλ Πάλας 17

Μπράιτον 16

Μπρέντφορντ 16

Έβερτον 15

Νιούκαστλ 12

Φούλαμ 11

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Γουέστ Χαμ 10

Νότιγχαμ Φόρεστ 9

Γουλβς 2