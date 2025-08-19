Το κατάμεστο «Έλαντ Ρόουντ» φόρεσε τα γιορτινά του, στην επιστροφή της Λιντς μετά από δύο χρόνια στην Premier League. Η ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε αποζημίωσε τον κόσμο της με νίκη 1-0 επί της Έβερτον, σ΄ένα ματς με συναρπαστική εξέλιξη που κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, από μία αμφισβητούμενη φάση.

Στο σουτ του Σταχ έξω από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ταρκόφσκι και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι, παρότι φάνηκε να ήταν σε φυσική θέση το μπράτσο του αρχηγού της Έβερτον. Όμως, η απόφαση δεν άλλαξε ούτε μετά τον έλεγχο του VAR και ο Λούκας Ενμέτσα ευστόχησε από τη άσπρη βούλα στο 84΄ χαρίζοντας τη νίκη στους γηπεδούχους.

Με τον αγώνα αυτόν έπεσε η αυλαία της πρεμιέρας.

Η 1η αγωνιστική:

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2 (37΄ Εκιτικέ, 49΄ Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ – 64΄ & 76΄ Σεμένιο)

Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1 (55′ πέν. Ο’Ρίλεϊ – 90’+7′ Μουνίς)

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0 (61′ Μαγιέντα, 73′ Μπαλάρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0 (10′, 60′ Ρισάρλισον, 66′ Τζόνσον)

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4 (34΄ & 61΄ Χάαλαντ, 66΄ Ράιντερς, 81΄ Σερκί)

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 3-1 (5΄ & 45+2΄ Γουντ, 42΄ Εντογιέ – 78΄ πεν. Τιάγκο)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 0-0

Μάντσεστερ Γ.-Αρσεναλ 0-1 (13′ Καλαφιόρι)

Λιντς-Έβερτον 1-0 (84΄πεν. Ενμέτσα)