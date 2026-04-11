Η μάχη για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» φουντώνει στην Premier League, ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της σεζόν.
Η Τσέλσι «βολεύτηκε» από την ισοπαλία της Μπρέντφορντ με την Έβερτον (2-2), καθώς παρέμεινε στην 6η θέση που με τα μέχρι τώρα δεδομένα δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο». Πλέον, θέλει οπωσδήποτε τη νίκη στο ματς (12/4) με τη Σίτι για να ξεφύγει από τις «μέλισσες» και τα «ζαχαρωτά» που πλησίασαν στον ένα βαθμό.
Γερά στο… παιχνίδι μπήκε και η Μπράιτον με το «διπλό» με 2-0 στην έδρα της προτελευταίας και καταδικασμένης σε υποβιβασμό, Μπέρνλι. Ο Μπάμπης Κωστούλας έμεινε στον πάγκο των «γλάρων», με τον Χούρτσελερ να μην του δίνει καθόλου χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση.
Η 32η αγωνιστική:
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄, 83΄ Μαυροπάνος, 66΄, 68΄ Καστεγιάνος)
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2 (35′ πέν. Γιόκερες – 17′ Κρουπί, 74′ Σκοτ)
Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2 (3′ πέν, 76′ Τιάγκο – 26′ Μπέτο, 90’+1 Ντιούσμπερι-Χολ)
Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2 (43′, 89′ Βίφερ)
Λίβερπουλ-Φούλαμ 19:30
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 12/4
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 12/4
Σάντερλαντ-Τότεναμ 12/4
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4
Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4
Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)
Άρσεναλ 70 -32αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.
Μάντσεστερ Γ. 55
Άστον Βίλα 54
Λίβερπουλ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 47 -32αγ.
Έβερτον 47 -32αγ.
Μπράιτον 46 -32αγ.
Μπόρνμουθ 45 -32αγ.
Φούλαμ 44
Σάντερλαντ 43
Νιούκαστλ 42
Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.
Λιντς 33
Νότιγχαμ Φόρεστ 32
Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.
Τότεναμ 30
Μπέρνλι 20 -32αγ.
Γουλβς 17 -32αγ.