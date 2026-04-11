Η μάχη για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» φουντώνει στην Premier League, ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Η Τσέλσι «βολεύτηκε» από την ισοπαλία της Μπρέντφορντ με την Έβερτον (2-2), καθώς παρέμεινε στην 6η θέση που με τα μέχρι τώρα δεδομένα δίνει το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο». Πλέον, θέλει οπωσδήποτε τη νίκη στο ματς (12/4) με τη Σίτι για να ξεφύγει από τις «μέλισσες» και τα «ζαχαρωτά» που πλησίασαν στον ένα βαθμό.

Γερά στο… παιχνίδι μπήκε και η Μπράιτον με το «διπλό» με 2-0 στην έδρα της προτελευταίας και καταδικασμένης σε υποβιβασμό, Μπέρνλι. Ο Μπάμπης Κωστούλας έμεινε στον πάγκο των «γλάρων», με τον Χούρτσελερ να μην του δίνει καθόλου χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση.

Η 32η αγωνιστική:

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0 (42΄, 83΄ Μαυροπάνος, 66΄, 68΄ Καστεγιάνος)

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2 (35′ πέν. Γιόκερες – 17′ Κρουπί, 74′ Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2 (3′ πέν, 76′ Τιάγκο – 26′ Μπέτο, 90’+1 Ντιούσμπερι-Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2 (43′, 89′ Βίφερ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 19:30

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 12/4

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 12/4

Σάντερλαντ-Τότεναμ 12/4

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4

Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Άρσεναλ 70 -32αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55

Άστον Βίλα 54

Λίβερπουλ 49

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 47 -32αγ.

Έβερτον 47 -32αγ.

Μπράιτον 46 -32αγ.

Μπόρνμουθ 45 -32αγ.

Φούλαμ 44

Σάντερλαντ 43

Νιούκαστλ 42

Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.

Λιντς 33

Νότιγχαμ Φόρεστ 32

Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20 -32αγ.

Γουλβς 17 -32αγ.