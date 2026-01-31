Η Άρσεναλ μετά την ήττα της 25ης Ιανουαρίου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της Premier League, άλλαξε μομέντουμ. Το βράδυ της Τετάρτης έκανε «περίπατο» με την Καϊράτ στο «Έμιρεϊτς» και προκρίθηκε πρώτη με το απόλυτο 8Χ8 στη League Phase και το Σάββατο (31/1) με μία άκρως εμφατική εμφάνιση στο «Έλαντ Ρόουντ» συνέτριψε 4-0 της Λιντς.

Έτσι, ξέφυγε με +7 από τους διώκτες της κι έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στην Αγγλία.

Εν τω μεταξύ, με τον Κωστούλα να μπαίνει και πάλι ως αλλαγή, αντικαθιστώντας στο 70ό λεπτό τον Γουέλμπεκ, η Μπράιτον δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες και έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Έβερτον. Το γκολ του Γκρος στο 73′ έδειχνε πώς θα χάριζε το πρώτο «τρίποντο» στην ομάδα του Χούρτσελερ μετά από τρεις αγωνιστικές, ωστόσο, στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπέτο «έσωσε την παρτίδα» για τους «εφοπλιστές» που έφυγαν με ένα σημαντικό βαθμό μακριά από την έδρα τους.

Η 24η αγωνιστική:

Μπράιτον-Έβερτον 1-1 (73′ Γκρος – 90’+7 Μπέτο)

Λιντς-Άρσεναλ 0-4 (27′ Θουμπιμέντι, 38′ αυτ. Ντάρλοου, 69′ Γιόκερες, 86′ Γκάμπριελ Ζεσούς)

Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2 (33′ Κρουπί, 90’+1 Σκοτ)

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 31/01

Λίβερπουλ-Νιούκαστλ 31/01

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 01/02

Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 01/02

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 01/02

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 01/02

Σάντερλαντ-Μπέρνλι 02/02

Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Άρσεναλ 53 -24αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 46

Άστον Βίλα 46

Μάντσεστερ Γ. 38

Τσέλσι 37

Λίβερπουλ 36

Φούλαμ 34

Έβερτον 34 -24αγ.

Μπρέντφορντ 33

Νιούκαστλ 33

Σάντερλαντ 33

Μπόρνμουθ 33 -24αγ.

Μπράιτον 31 -24αγ.

Τότεναμ 28

Κρίσταλ Πάλας 28

Λιντς 26 -24αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 25

Γουέστ Χαμ 20

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8 -24αγ.