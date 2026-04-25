Ένα γκολ του Σεσενιόν στο 43΄ υποχρέωσε την Άστον Βίλα σε γκέλα και κράτησε ζωντανή στη μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο τη Φούλαμ. Η ομάδα του Λονδίνου επικράτησε 1-0 στο «Κρέιβεν Κότατζ», στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Premier League και έφτασε τους 48 βαθμούς, όσους έχουν επίσης η Τσέλσι και η Μπρέντφορντ.
Στον αντίποδα, το συγκρότημα του Ουνάι Εμερι έμεινε προς το παρόν στην τέταρτη θέση, αλλά μπορεί να υποχωρήσει στην πέμπτη, αν η Λίβερπουλ νικήσει αργότερα την Κρίσταλ Πάλας. Σε κάθε περίπτωση, οι «χωριάτες» συνεχίζουν να ελέγχουν την κατάσταση σε ό,τι αφορά την έξοδο στο Champions League, καθώς και τη νέα σεζόν η Αγγλία θα έχει πέντε θέσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ έχει μπροστά της τους ημιτελικούς του Europa League με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Η 34η αγωνιστική:
Μπράιτον-Τσέλσι 3-0 (3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2 (60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν – 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (5΄ Χάαλαντ)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5 (17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)
Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0 (43΄ Σεσενιόν)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 17:00
Γουέστ Χαμ-Έβερτον 17:00
Γουλβς-Τότεναμ 17:00
Άρσεναλ-Νιούκαστλ 19:30
Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/04
Βαθμολογία (σε 34 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. – Champions League
Άρσεναλ 70 -33αγ. – Champions League
Μάντσεστερ Γ. 58 -33αγ.
Άστον Βίλα 58
Λίβερπουλ 55 -33αγ.
Μπράιτον 50
Μπόρνμουθ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 48 -33αγ.
Φούλαμ 48
Έβερτον 47 -33αγ.
Σάντερλαντ 46
Κρίσταλ Πάλας 43 -32αγ.
Νιούκαστλ 42 -33αγ.
Λιντς 40
Νότιγχαμ Φόρεστ 39
Γουέστ Χαμ 33 -33αγ.
Τότεναμ 31 -33αγ.
Μπέρνλι 20 – Υποβιβάστηκε
Γουλβς 17 -33αγ. – Υποβιβάστηκε