Ένα γκολ του Σεσενιόν στο 43΄ υποχρέωσε την Άστον Βίλα σε γκέλα και κράτησε ζωντανή στη μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο τη Φούλαμ. Η ομάδα του Λονδίνου επικράτησε 1-0 στο «Κρέιβεν Κότατζ», στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Premier League και έφτασε τους 48 βαθμούς, όσους έχουν επίσης η Τσέλσι και η Μπρέντφορντ.

Στον αντίποδα, το συγκρότημα του Ουνάι Εμερι έμεινε προς το παρόν στην τέταρτη θέση, αλλά μπορεί να υποχωρήσει στην πέμπτη, αν η Λίβερπουλ νικήσει αργότερα την Κρίσταλ Πάλας. Σε κάθε περίπτωση, οι «χωριάτες» συνεχίζουν να ελέγχουν την κατάσταση σε ό,τι αφορά την έξοδο στο Champions League, καθώς και τη νέα σεζόν η Αγγλία θα έχει πέντε θέσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ έχει μπροστά της τους ημιτελικούς του Europa League με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η 34η αγωνιστική:

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0 (3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2 (60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν – 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (5΄ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5 (17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)

Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0 (43΄ Σεσενιόν)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 17:00

Γουέστ Χαμ-Έβερτον 17:00

Γουλβς-Τότεναμ 17:00

Άρσεναλ-Νιούκαστλ 19:30

Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/04

Βαθμολογία (σε 34 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. – Champions League

Άρσεναλ 70 -33αγ. – Champions League

Μάντσεστερ Γ. 58 -33αγ.

Άστον Βίλα 58

Λίβερπουλ 55 -33αγ.

Μπράιτον 50

Μπόρνμουθ 49

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 48 -33αγ.

Φούλαμ 48

Έβερτον 47 -33αγ.

Σάντερλαντ 46

Κρίσταλ Πάλας 43 -32αγ.

Νιούκαστλ 42 -33αγ.

Λιντς 40

Νότιγχαμ Φόρεστ 39

Γουέστ Χαμ 33 -33αγ.

Τότεναμ 31 -33αγ.

Μπέρνλι 20 – Υποβιβάστηκε

Γουλβς 17 -33αγ. – Υποβιβάστηκε