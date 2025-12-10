Η Ρέξαμ, που συμμετέχει τη φετινή σεζόν στην Championship της Αγγλίας, και έχει ιδιοκτήτες τους διάσημους Αμερικανούς ηθοποιούς, Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι, έχει στα πλάνα της τα επόμενα χρόνια να παίξει στην Premier League.

Η Ρέξαμ, που αγοράστηκε από τους σταρ του Χόλιγουντ το 2021, κάνει άλματα από τότε, κερδίζοντας δύο διαδοχικούς προβιβασμούς και ο ΜακΕλχένι βρήκε νέο επενδυτή για να ενισχύσει τα οικονομικά της ομάδας.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ υπάρχει ήδη συμφωνία για να μπει στη διοίκηση της Ρέξαμ η επενδυτική εταιρία των ΗΠΑ «Apollo Sports Capital», η οποία τον περασμένο μήνα αγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Με το νέο επενδυτή η Ρέξαμ σχεδιάζει να προχωρήσει στην κατασκευή μιας νέας κερκίδας στο γήπεδο της, το «Racecourse Ground», για πέντε χιλιάδες θέσεις, ανεβάζοντας την χωρητικότητα στις 16.271 θέσεις. Η ομάδα της Ουαλίας είναι στην 13η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Championship.