Με τη νίκη με 3-0 επί της Σλάβια Πράγας την Τρίτη στο Champions League, η Άρσεναλ κατέγραψε την τέταρτη συνεχόμενη επιτυχία κρατώντας απαραβίαστη την εστία της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι «Κανονιέρηδες» δεν έχουν δεχτεί γκολ στους τελευταίους οκτώ αγώνες τους σε όλες τις διοργανώσεις, επίτευγμα που πέτυχαν για πρώτη φορά μετά από το 1903.

Έχοντας δεχτεί μόνο τρία τέρματα αυτή τη σεζόν, όλα στην Premier League, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα διαθέτει αυτή τη στιγμή την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη.

Αυτή η σταθερότητα οφείλεται εν πολλοίς στην επιστροφή των Γκάμπριελ και Τίμπερ, οι οποίοι έχασαν μεγάλο μέρος της περασμένης σεζόν, κάτι που επέτρεψε στους Λονδρέζους να επιστρέψουν σε μια εντυπωσιακή αμυντική ισορροπία.

Χα.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ