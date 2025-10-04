Η ‘Αρσεναλ έκανε το … καθήκον της, επικράτησε σχετικά εύκολα με 2-0 της Γουέστ Χαμ στο «Emirates» και περιμένει πλέον το μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής, ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Λίβερπουλ, για να μάθει αν θα πάει στη διακοπή ως πρωτοπόρος της Premier League.

Παρά το γεγονός ότι έχασε νωρίς τον Μάρτιν Οντεγκάαρντ, που αποχώρησε τραυματίας, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα κυριάρχησε και έφτασε στη νίκη με τέρματα των Ράις και Σάκα με πέναλτι.

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΡΣΕΝΑΛ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ

Ο Ντίνος Μαυροπάνος παραμένει ακλόνητος στην ενδεκάδα των «σφυριών», που δεν καταφέρνουν ούτε μετά την πρόσληψη του Νούνο Εσπίριτο Σάντο να «ξεκολλήσουν» από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Αυτή που κατάφερε αντίθετα να «ξεκολλήσει» ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία με γκολ των Μάουντ και Σέσκο επικράτησε άνετα της Σάντερλαντ με 2-0 στο «’Ολντ Τράφορντ» και πανηγύρισε την τρίτη φετινή νίκη της.

Ντεμπούτο κάτω από τα δοκάρια των «μπέμπηδων» έκανε ο νεοαποκτηθείς Σένε Λάμενς.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

(78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ – 70΄ Σεσενιόν)

Λιντς-Τότεναμ 1-2

(34΄ Οκαφόρ – 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0

(38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα)

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0

(8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο)

Τσέλσι-Λίβερπουλ 19:30

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 05/10

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 05/10

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 05/10

Γουλβς-Μπράιτον 05/10

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 05/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Άρσεναλ 16 -7αγ.

Λίβερπουλ 15

Τότεναμ 14 -7αγ.

Μπόρνμουθ 14 -7αγ.

Κρίσταλ Πάλας 12

Σάντερλαντ 11 -7αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 10

Μάντσεστερ Γ. 10 -7αγ.

Τσέλσι 8

Έβερτον 8

Μπράιτον 8

Φούλαμ 8 -7αγ.

Λιντς 8 -7αγ.

Μπρέντφορντ 7

Νιούκαστλ 6

Άστον Βίλα 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.

Γουλβς 1