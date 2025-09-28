Ο Μίκελ Αρτέτα έβγαλε κρυφό άσο από το μανίκι του, τον Μίκελ Μερίνο, ο Γκάμπριελ πέτυχε ένα ακόμη κρίσιμο γκολ και η Άρσεναλ κατάφερε στις καθυστερήσεις να πάρει τη σπουδαία νίκη στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» επί της Νιούκαστλ με 2-1, για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα της βόρειας Αγγλίας προηγήθηκε με τον Βολντεμάντε (34′), στη συνέχεια οι «κανονιέρηδες» πίεσαν την αντίπαλη άμυνα, έχασαν ευκαιρίες, με τον Ισπανό μέσο να βρίσκει τελικά τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα (84′) για να ισοφαρίσει και ο Γκάμπριελ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε εκ νέου την μπάλα στα δίχτυα και την ομάδα του στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο μόλις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Λονδίνου, επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League, αγωνίστηκε με τους: Ράγια, Γκάμπριελ, Μοσκέρα (46′ Σαλιμπά), Καλαφιόρι (70′ Μερίνο), Τίμπερ, Θουμπιμέντι (82′ Οντεργκααρντ), Ράις, Εζε, Τροσάρ (88′ Λιούις-Σκέλι), Σάκα (70′ Μαρτινέλι), Γκιοκέρες.

Νωρίτερα, η Άστον Βίλα έδειξε πως ξεπερνά τα μεγάλα προβλήματα που παρουσίασε στα πρώτα ματς της σεζόν, επικρατώντας, και μάλιστα με εντυπωσιακή ανατροπή, της Φούλαμ στο «Βίλα Παρκ» με 3-1, φθάνοντας στην πρώτη νίκη της.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα προηγήθηκε με τον Χιμένεθ μόλις στο 3ο λεπτό και οι φίλαθλοι στο Μπέρμιγχαμ ετοιμάστηκαν για μια ακόμη «ψυχρολουσία», αλλά οι παίκτες του Ουνάι Έμερι αντέδρασαν και έκαναν την ανατροπή με τα γκολ των Γουότκινς (36′), ΜακΓκιν (49′) και Μπουεντία (51′).

Η 5η αγωνιστική:

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8′, 20′ Τιάγκο, 90’+ Γιένσεν-26′ Σέσκο)

Τσέλσι-Μπράιτον 1-3 (24′ Φερνάντες-77′, 90’+ Γουέλμπεκ, 90’+ Ντε Κάιπερ)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1 (9′ Σαρ, 90’+ Νκέτια-87′ Κιέζα)

Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2 (37′ Ροντόν, 54′ Λόνγκσταφ-26′ Σεμένιο)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1 (12′ αυτ., 62′ αυτ. Εστίβ, 62′ Νούνιες, 90′, 90’+ Χάαλαντ-38′ Άντονι)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 0-1 (38΄ Αλντερέτε)

Τότεναμ-Γουλβς 1-1 (90+4΄ Παλίνια – 54΄ Μπουένο)

Άστον Βίλα-Φούλαμ 3-1 (37′ Γουότκινς, 49′ ΜακΓκιν, 51′ Μπουεντία-3′ Χιμένεθ)

Νιούκαστλ-Άρσεναλ 1-2 (34′ Βολντεμάντε-84′ Μερίνο, 90’+ Γκάμπριελ)

Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Λίβερπουλ 15

Άρσεναλ 13

Κρίσταλ Πάλας 10

Μπόρνμουθ 11

Σάντερλαντ 11

Τότεναμ 11

Μάντσεστερ Σίτι 10

Τσέλσι 8

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπράιτον 8

Έβερτον 7 -5αγ.

Μπρέντφορντ 7

Μάντσεστερ Γ. 7

Νιούκαστλ 6

Άστον Βίλα 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.

Γουλβς 1