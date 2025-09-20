Ένα 15λεπτο ξέσπασμα στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους έφερε το μεγάλο «διπλό» της Λιντς στο «Μολινό» με 3-1 επί της Γουλβς.

Οι «Λύκοι», παρότι πρόσφατα ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο προπονητή, Βίτορ Περέιρα, παρότι προηγήθηκαν νωρίς στο σκορ, είδαν τα «παγώνια» μα σκοράρους τρεις φορές από το ημίωρο μέχρι το 45′ και να πανηγυρίζουν το δεύτερο εφετινό τους «τρίποντο», σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που επέκτειναν σε πέντε ματς το αρνητικό σερί χωρίς ούτε ένα βαθμό!

Ο Στέφανος Τζίμας είδε από τον πάγκο και ο Μπάμπης Κωστούλας από την εξέδρα την Μπράιτον να μην καταφέρνει να νικήσει για 3η συνεχόμενη αγωνιστική, αυτή την φορά παραχωρώντας ισοπαλία, 2-2, στην Τότεναμ.

Οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν τυχεροί καθώς… βρήκαν την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά με αυτογκόλ του φαν Χέκε κι έτσι απέφυγαν τη δεύτερη εφετινή τους ήττα (είχε προηγηθεί η εντός έδρας από τη Μπόρνμουθ). Η ομάδα του Τόμας Φρανκ προερχόταν από το νικηφόρο 1-0 της περασμένης Τρίτης (16/9) επί της Βιγιαρεάλ στην πρεμιέρα του Champions League.

Την 3η της νίκη στο τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου πήρε η Κρίσταλ Πάλας, με 2-1 στην έδρα της Γουέστ Χαμ, η οποία συμπλήρωσε 4 ήττες στα πρώτα πέντε ματς της σεζόν.

Σε τρίτο διαδοχικό ματς επί των ημερών του Άγγελου Ποστέκογλου (σε πρωτάθλημα και Λιγκ Καπ), η Νότιγχαμ έμεινε μακριά από τη νίκη. Σήμερα με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή στο τιμόνι της πήρε τον πρώτο βαθμό, εκτός έδρας με την Μπέρνλι (1-1).

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1

(10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ – 58΄ Γκουέγιε)

Μπράιτον-Τότεναμ 2-2

(8′ Μιντέι, 31′ Αγιάρι – 43′ Ριτσάρλισον, 82′ αυτ. φαν Χέκε )

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(20′ Άντονι – 2′ Γουίλιαμς)

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

(49′ Μπόουεν – 37′ Ματέτα, 68′ Μίτσελ)

Γουλβς-Λιντς 1-3

(8′ Κρέιτσι – 31′ Κάλβερτ-Λιούιν, 39′ Σταχ, 45′ Οκαφόρ)

Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 19:30

Φούλαμ-Μπρέντφορντ 22:00

Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ 21/9

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 21/9

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 21/9

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Λίβερπουλ 15 -5αγ.

Τότεναμ 10 -5αγ.

Άρσεναλ 9

Κρίσταλ Πάλας 9 -5αγ.

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8

Σάντερλαντ 7

Έβερτον 7 -5αγ.

Λιντς 7 -5αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 6

Νιούκαστλ 5

Φούλαμ 5

Μπράιτον 5 -5αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -5αγ.

Μπρέντφορντ 4

Μπέρνλι 4 -5αγ.

Μάντσεστερ Γ. 4

Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0 -5αγ.