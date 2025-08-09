Ακόμη μία πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη έκανε η Νιούκαστλ που θέλει να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο ρόστερ τόσο ενόψει της Premier League που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, όσο και στο Champions League.

Οι «ανθρακωρύχοι» ήρθαν σε πλήρη συμφωνία το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) με τη Μίλαν για την αγορά του Μαλίκ Τιαό, ο οποίος θα δώσει ακόμη μεγαλύτερο «βάθος» και ποιότητα στο κέντρο της άμυνας της αγγλικής ομάδας.

Το κόστος της μεταγραφής θα φτάσει τα 40 εκατ. ευρώ κι ο 24χρονος στόπερ θα υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ, αναχωρώντας άμεσα για την Αγγλία προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.