Η … κατηφόρα της Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίστηκε σήμερα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», με την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου να γνωρίζει νέα ήττα με 2-0 από τη Νιούκαστλ και να μένει οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League.

Οι «ανθρακωρύχοι» ήταν ανώτεροι στο β΄ ημίχρονο και έφτασαν στη νίκη, χάρη σε έναν «κεραυνό» του Μπρούνο Γκιμαράες και ένα πέναλτι του Βολτεμάντε.

Ο Στέφανος Τζίμας έδωσε την πρώτη του ασίστ στο αγγλικό πρωτάθλημα και στέρησε από την ουραγό Γουλβς την πρώτη νίκη της στη φετινή σεζόν. Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός μπήκε αλλαγή στο 70΄ και, από δική του σέντρα στο 86΄, ο Φαν Έκε με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 για την Μπράιτον.

Ένα γκολ του Γκρίλις στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε στην Έβερτον τη νίκη με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας. Οι κυπελλούχοι Αγγλίας είχαν προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δέχθηκαν δύο τέρματα στο τελευταίο τέταρτο, και γνώρισαν την πρώτη ήττα τους, σε όλες τις διοργανώσεις από τον περασμένο Απρίλιο και μετά, από ένα σερί 19 αγώνων.

Στο Μπέρμιγχαμ, τέλος, η Άστον Βίλα επικράτησε 2-1 της Μπέρνλι, πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική νίκη της (δύο στο πρωτάθλημα και δύο στο Europa League) και αρχίζει να ανεβαίνει, μετά από ένα κακό ξεκίνημα στη χρονιά.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

(78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ – 70΄ Σεσενιόν)

Λιντς-Τότεναμ 1-2

(34΄ Οκαφόρ – 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0

(38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα)

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0

(8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο)

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1

(14΄ Καϊσέδο, 90+6΄ Εστεβάο – 63΄ Χάκπο)

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 2-1

(25΄, 63΄ Μάλεν – 78΄ Ουγκοτσούκβου)

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 2-1

(76΄πεν. Εντιαγέ, 90+3΄ Γκρίλις – 37΄ Μουνιός)

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

(58΄ Γκιμαράες, 84΄πεν. Βολτεμάντε)

Γουλβς-Μπράιτον 1-1

(21΄αυτ. Φερμπρούγκεν – 86΄ Φαν Εκε)

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 18:30

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Άρσεναλ 16

Λίβερπουλ 15

Τότεναμ 14

Μπόρνμουθ 14

Κρίσταλ Πάλας 12

Τσέλσι 11

Έβερτον 11

Σάντερλαντ 11

Μάντσεστερ Σίτι 10 -6αγ.

Μάντσεστερ Γ. 10

Νιούκαστλ 9

Μπράιτον 9

Άστον Βίλα 9

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπρέντφορντ 7 -6αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4

Γουλβς 2