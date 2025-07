Η Νότιγχαμ Φόρεστ επισημοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας (7/7) την πρόσληψη του Βραζιλιάνου Έντου σε έναν διευρυμένο ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου του κλαμπ, όντας το απόλυτο «αφεντικό» στο ποδοσφαιρικό τμήμα της αγγλικής ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι περήφανη να ανακοινώσει την πρόσληψη του Έντου Γκασπάρ στη νεοσύστατη θέση του Global Head of Football, ενός ρόλου-κλειδί με ευθύνη την εποπτεία όλων των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων του συλλόγου.

Ο Έντου φέρνει μαζί του μία τεράστια εμπειρία από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τόσο ως πρώην ποδοσφαιριστής κορυφαίου επιπέδου όσο και ως ιδιαίτερα σεβαστό διοικητικό στέλεχος. Από τη μετάβασή του στη διοίκηση του ποδοσφαίρου το 2011, έχει υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις στην Κορίνθιανς, στην Εθνική Βραζιλίας, και πιο πρόσφατα στην Άρσεναλ, όπου απέσπασε ευρεία αναγνώριση για την καινοτόμα και στρατηγική προσέγγισή του στη σύγχρονη διαχείριση ποδοσφαιρικών οργανισμών.

Ανάμεσα στις επιτυχίες του ως ποδοσφαιριστής περιλαμβάνονται:

2 Πρωταθλήματα Αγγλίας (2002, 2004)

2 Κύπελλα Αγγλίας (2002, 2005)

1 Κομιούνιτι Σιλντ (2002)

2 Πρωταθλήματα Βραζιλίας (1998, 1999)

1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (2000)

1 Κόπα Αμέρικα (2004)

1 Κύπελλο Ισπανίας (2008)

Ως Γενικός Συντονιστής της Εθνικής Βραζιλίας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα του 2019, του πρώτου για τη “σελεσάο” μετά από 12 χρόνια.

Ως Global Head of Football, ο Έντου θα έχει υπό την εποπτεία του όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, όπως: στελέχωση του ρόστερ, απόδοση, στρατηγική ομάδας και ανάπτυξη παικτών.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο και τιμημένος από την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Το πρότζεκτ αυτό συνδέεται βαθιά με τις αξίες μου για την καινοτομία και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Ανυπομονώ να χτίσουμε ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό μοντέλο που να είναι ανταγωνιστικό, βιώσιμο και ευθυγραμμισμένο με το όραμα του προέδρου μας» τόνισε ο ίδιος μετά την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του, ενώ απ’ την πλευρά του ο πρόεδρος της Νότιγχαμ, Βαγγέλης Μαρινάκης πρόσθεσε:

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Έντου στην ποδοσφαιρική μας οικογένεια. Η διεθνής εμπειρία του, οι αξίες του και το πνεύμα νικητή που τον χαρακτηρίζει, ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τον στόχο μας να ενισχύσουμε και να επεκτείνουμε την παγκόσμια ποδοσφαιρική πλατφόρμα μας».

Nottingham Forest is proud to announce the appointment of Edu Gaspar as Global Head of Football, a newly established leadership role overseeing football operations.

— Nottingham Forest (@NFFC) July 7, 2025