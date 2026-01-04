Σε κούρσα… για έναν φαίνεται να εξελίσσεται το εφετινό πρωτάθλημα στην Premier League, με την Άρσεναλ να γίνεται το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Η Τσέλσι δεν επέτρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι να πάρει το «τρίποντο» στο «Έτιχαντ», με το τελικό 1-1 να… γράφεται στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με το γκολ ισοφάρισης από τον Έντσο Φερνάντες. Μέχρι τότε η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κρατούσε τους τρεις βαθμούς από το γκολ του Ρέιντερς στο 42΄, ωστόσο, δεν «καθάρισε» το παιχνίδι στις ευκαιρίες που της δόθηκαν και στο φινάλε οι Λονδρέζοι «έσωσαν την παρτίδα».

Πλέον, μετά τη δεύτερη σερί ισοπαλία της Σίτι (προηγήθηκε το 0-0 με τη Σάντερλαντ) η Άρσεναλ ξέφυγε με +6 βαθμούς από το συγκρότημα του Γκουαρντιόλα, αλλά και από την Άστον Βίλα και κρατά την κατάσταση στα χέρια της. Τίποτα, βέβαια, δεν έχει κριθεί με 18 αγωνιστικές ν’ απομένουν…

Η αιφνίδια αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα από τον πάγκο της δεν έδειξε να επηρεάζει ιδιαίτερα την Τσέλσι, η οποία προσπάθησε ν’ αντιδράσει μετά το γκολ που δέχτηκε, είχε τις στιγμές της στην επανάληψη και τα κατάφερε στο φινάλε με τον Αργεντινό διεθνή να σκοράρει από κοντά.

Νέο «στραβοπάτημα» για τη Λίβερπουλ σε φινάλε «θρίλερ» στο «Κρέιβεν Κότατζ» του Λονδίνου. Μετά το 0-0 εντός έδρας με τη Λιντς, οι πρωταθλητές αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 2-2, με την Φούλαμ, σε ματς που στο φινάλε του «έσπασαν καρδιές».

Με το γκολ του Χάκπο στο 90΄+4 οι πρωταθλητές φάνηκε πώς θα έφευγαν με το «διπλό», ωστόσο, την τελευταία λέξη στο ματς είπε ο Ριντ με την οβίδα που εξαπέλυσε στο 90’+7, χαρίζοντας στους γηπεδούχους το βαθμό της ισοπαλίας.

Νωρίτερα, η Νιούκαστλ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και νίκησε με 2-0 την Κρίσταλ Πάλας, σε αντίθεση με τις Τότεναμ και Έβερτον που απέτυχαν να το κάνουν. Η πρώτη παραχώρησε ισοπαλία, 1-1, στη Σάντερλαντ, ενώ η Μπρέντφορντ πέρασε πολύ εύκολα μέσα από το «Χιλ Ντίκινσον» με το εμφατικό 4-2 επί των «εφοπλιστών».

Στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» η Λιντς πήρε βαθμό απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ελαντ Ρόουντ» με το τελικό 1-1 να φέρνει τους γηπεδούχους στο +8 από την 18η Γουέστ Χαμ.

Η 20η αγωνιστική:

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (45’+1 Γουότκινς, 49′, 73′ ΜακΓκιν – 61′ Γκιμπς-Γουάιτ

Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0 (29′ Ρούτερ, 47′ Αγιάρι)

Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0 (4′ Αρίας, 31′ πέν. Χουάνγκ Χι-Τσαν, 41′ Μανέ)

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3 (10′ Εβανίλσον, 77′ Κρουπί – 16′ Γκάμπριελ, 54′, 71′ Ράις{

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1 (62′ Ααρονσον – 65′ Κούνια)

Έβερτον-Μπρέντφορντ 2-4 (66′ Μπέτο, 90’+4 Μπάρι – 11′,51′,88′ Τιάγκο, 50′ Κόλινς)

Φούλαμ-Λίβερπουλ 2-2 (17′ Γουίλσον, 90’+7 Ριντ – 57′ Βιρτς, 90’+4 Χάκπο)

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 2-0 (71′ Γκιμαράες, 78′ Τιαό)

Τότεναμ-Σάντερλαντ 1-1 (30′ Ντέιβις – 80′ Μπρομπέι)

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι 1-1 (42′ Ρέιντερς – 90’+4 Φερνάντες)

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Άρσεναλ 48

Μάντσεστερ Σίτι 42

Άστον Βίλα 42

Λίβερπουλ 34

Τσέλσι 31

Μάντσεστερ Γ. 31

Μπρέντφορντ 30

Σάντερλαντ 30

Νιούκαστλ 29

Μπράιτον 28

Φούλαμ 28

Έβερτον 28

Τότεναμ 27

Κρίσταλ Πάλας 27

Μπόρνμουθ 23

Λιντς 22

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Γουέστ Χαμ 14

Μπέρνλι 12

Γουλβς 6