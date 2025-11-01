Σημαντική νίκη με 1-0 πέτυχε η Τσέλσι στο ντέρμπι του Λονδίνου επί της Τότεναμ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Ζοάο Πέδρο στο 34ο λεπτό.
Νωρίτερα, η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα και από την έδρα της Μπέρνλι επικρατώντας με 2-0, φθάνοντας την πέμπτη σερί επιτυχία της στο πρωτάθλημα, λίγες ημέρες πριν το ματς με τη Σλάβια στην Πράγα για το Champions League (4/11). Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Γκιοκέρες (14′) και Ράις (35′).
Από εκεί και πέρα η Μπράιτον νίκησε εύκολα στην έδρα της τη Λιντς με 3-0 και έδωσε αγωνιστικό χρόνο στους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα. Οι δύο νεαροί άσοι των «γλάρων» μπήκαν ως αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Τζίμας αντικατέστησε τον Γουέλμπεκ (82′) και ο Κωστούλας τον Μίντε στο 88ο λεπτό.
Τέλος, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προηγήθηκε μέσα στο «Σίτι Γκράουντ» επί της Νότιγχαμ με τον Κασεμίρο (34′), οι γηπεδούχοι έκαναν μέσα σε τρία λεπτά την ανατροπή στο σκορ με τους Γκιμπς-Γουάιτ (48′) και Σαβόνα (50′), αλλά ο Αμάντ Ντιαλό διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 81ο λεπτό.
Η 10η αγωνιστική:
Μπράιτον-Λιντς 3-0 (11′ Γουέλμπεκ, 64′, 70′ Γκόμες)
Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2 (14′ Γκιοκέρες, 35′ Ράις)
Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0 (30′ Ματετά, 51′ αυτ. Κόλινς)
Φούλαμ-Γουλβς 3-0 (9′ Σεσενιόν, 62′ Γουίλσον, 75′ αυτ. Μοσκέρα)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (48′ Γκιμπς-Γουάιτ, 50′ Σαβόνα-34′ Κασεμίρο, 81′ Ντιαλό)
Τότεναμ-Τσέλσι 0-1 (34′ Πέδρο)
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 1/11
Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ 2/11
Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 2/11
Σάντερλαντ-Έβερτον 3/11
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 22
Μπόρνμουθ 18 -9αγ.
Τσέλσι 17
Τότεναμ 17
Σάντερλαντ 17 -9αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 16 -9αγ.
Μάντσεστερ Γ. 17
Λίβερπουλ 15 -9αγ.
Άστον Βίλα 15 -9αγ.
Κρίσταλ Πάλας 16
Μπρέντφορντ 13
Νιούκαστλ 12 -9αγ.
Μπράιτον 15
Έβερτον 11 -9αγ.
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.
Γουλβς 2