Σημαντική νίκη με 1-0 πέτυχε η Τσέλσι στο ντέρμπι του Λονδίνου επί της Τότεναμ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Ζοάο Πέδρο στο 34ο λεπτό.

Νωρίτερα, η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα και από την έδρα της Μπέρνλι επικρατώντας με 2-0, φθάνοντας την πέμπτη σερί επιτυχία της στο πρωτάθλημα, λίγες ημέρες πριν το ματς με τη Σλάβια στην Πράγα για το Champions League (4/11). Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Γκιοκέρες (14′) και Ράις (35′).

Από εκεί και πέρα η Μπράιτον νίκησε εύκολα στην έδρα της τη Λιντς με 3-0 και έδωσε αγωνιστικό χρόνο στους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα. Οι δύο νεαροί άσοι των «γλάρων» μπήκαν ως αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Τζίμας αντικατέστησε τον Γουέλμπεκ (82′) και ο Κωστούλας τον Μίντε στο 88ο λεπτό.

Τέλος, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προηγήθηκε μέσα στο «Σίτι Γκράουντ» επί της Νότιγχαμ με τον Κασεμίρο (34′), οι γηπεδούχοι έκαναν μέσα σε τρία λεπτά την ανατροπή στο σκορ με τους Γκιμπς-Γουάιτ (48′) και Σαβόνα (50′), αλλά ο Αμάντ Ντιαλό διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 81ο λεπτό.

Η 10η αγωνιστική:

Μπράιτον-Λιντς 3-0 (11′ Γουέλμπεκ, 64′, 70′ Γκόμες)

Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2 (14′ Γκιοκέρες, 35′ Ράις)

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0 (30′ Ματετά, 51′ αυτ. Κόλινς)

Φούλαμ-Γουλβς 3-0 (9′ Σεσενιόν, 62′ Γουίλσον, 75′ αυτ. Μοσκέρα)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (48′ Γκιμπς-Γουάιτ, 50′ Σαβόνα-34′ Κασεμίρο, 81′ Ντιαλό)

Τότεναμ-Τσέλσι 0-1 (34′ Πέδρο)

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 1/11

Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ 2/11

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 2/11

Σάντερλαντ-Έβερτον 3/11

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Άρσεναλ 22

Μπόρνμουθ 18 -9αγ.

Τσέλσι 17

Τότεναμ 17

Σάντερλαντ 17 -9αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 16 -9αγ.

Μάντσεστερ Γ. 17

Λίβερπουλ 15 -9αγ.

Άστον Βίλα 15 -9αγ.

Κρίσταλ Πάλας 16

Μπρέντφορντ 13

Νιούκαστλ 12 -9αγ.

Μπράιτον 15

Έβερτον 11 -9αγ.

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Φούλαμ 11

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.

Γουλβς 2