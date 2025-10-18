Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της Τσέλσι από το «Σίτι Γκράουντ», με τους Λονδρέζους να επικρατούν το Σάββατο με 3-0 σκορ της Νότιγχαμ Φόρεστ, στην αναμέτρηση, που αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο των γηπεδούχων, καθώς απολύθηκε λίγη ώρα μετά το τέλος του ματς.

Με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Νέτο που είχε γκολ και ασίστ μέσα σε τρία λεπτά για το 0-2 στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, οι «Μπλε» έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη.

ΤΑ ΗIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ο ομογενής τεχνικός, ο οποίος εν τέλει αποχαιρέτησε τη Νότιγχαμ χωρίς να πετύχει νίκη (σε οκτώ ματς μέτρησε έξι ήττες και δύο ισοπαλίες) άλλαξε τη μισή ομάδα σε σύγκριση με τον τελευταίο αγώνα των γηπεδούχων.

Η Φόρεστ ξεκίνησε πιο δυναμικά στο παιχνίδι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα σε ένα πρώτο ημίχρονο, που κύλησε χωρίς γκολ.

Η Τσέλσι κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η σέντρα του Νέτο έδωσε την ευκαιρία στον 19χρονο αμυντικό Τζος Ατσεαμπόνγκ να κάνει το 1-0 για την ομάδα του, πριν ο Πορτογάλος εξτρέμ διπλασιάσει το προβάδισμά των Λονδρέζων τρία λεπτά αργότερα από φάουλ.

Ο Ρις Τζέιμς έκανε το 3-0 από στημένη φάση και, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν τον Μάλο Γκούστο με κόκκινη κάρτα στο τέλος, η νίκη έφερε την Τσέλσι στην τέταρτη θέση.

Στον αντίποδα η Νότιγχαμ βρίσκεται στην 17η θέση, με την δυσοίωνη προοπτική να βυθιστεί βαθύτερα στο τέλμα του υποβιβασμού αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

(49΄ Ατσεαμπόνγκ, 52΄ Πέδρο Νέτο, 84΄ Τζέιμς)

Μπράιτον-Νιούκαστλ 17:00

Μπέρνλι-Λιντς 17:00

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 17:00

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 17:00

Σάντερλαντ-Γουλβς 17:00

Φούλαμ-Άρσεναλ 19:30

Τότεναμ-Άστον Βίλα 19/10

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 19/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 20/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Άρσεναλ 16

Λίβερπουλ 15

Τότεναμ 14

Τσέλσι 14 -8αγ.

Μπόρνμουθ 14

Μάντσεστερ Σίτι 13

Κρίσταλ Πάλας 12

Έβερτον 11

Σάντερλαντ 11

Μάντσεστερ Γ. 10

Νιούκαστλ 9

Μπράιτον 9

Άστον Βίλα 9

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπρέντφορντ 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -8αγ.

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4

Γουλβς 2